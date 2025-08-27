Governo reinaugura Restaurante Popular Padre Pedro no Espaço Zé Peixe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), reinaugurou, nesta terça-feira, 26, o Restaurante Popular Padre Pedro, agora localizado no Espaço Zé Peixe, na avenida Ivo do Prado, 25, no Centro de Aracaju. A nova unidade foi inaugurada com melhorias que ampliam conforto, acessibilidade e agilidade no atendimento, fortalecendo a política pública de combate à fome e à insegurança alimentar no estado. Os serviços estarão abertos ao público nesta quarta-feira, 27, com distribuição de almoço a partir das 10h30.

A mudança de endereço para o Espaço Zé Peixe visa oferecer melhor estrutura para atender a população que utiliza diariamente o serviço. O restaurante integra as ações de segurança alimentar e nutricional do Governo do Estado, oferecendo refeições balanceadas e de qualidade a preço acessível, garantindo dignidade e acesso à alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, a inauguração representa o fortalecimento do compromisso da gestão com a população sergipana. “O Restaurante Popular Padre Pedro reforça o lema da nossa gestão em desenvolver ações que trazem cuidado, acolhimento e oportunidade para o povo. Mais do que oferecer uma refeição, ele assegura que as pessoas tenham acesso a comida de qualidade em um ambiente digno e humanizado”, declarou.

As obras de reforma e recuperação do equipamento contemplaram novas instalações elétricas e hidrossanitárias, infraestrutura e adequação do espaço para acomodação do equipamento social com conforto e acessibilidade dentro do Espaço Zé Peixe. Além das novas instalações de serviços como sala de espera, espaço kids, posto de emissão da CIN Inclusiva e atendimento da Defensoria Pública, que também passam a integrar o equipamento. Outro destaque é a preservação do Memorial Zé Peixe, mantendo viva a memória do icônico prático sergipano que dá nome ao espaço.

Durante a entrega das novas instalações do Restaurante Padre Pedro, o vice-governador e Secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, ressaltou a centralidade da localização que facilita o acesso dos usuários ao serviço. “Em mais uma obra entregue à população, vemos a marca do governo Fábio Mitidieri que busca integrar as diversas pastas para o fortalecimento de políticas públicas. Nesse espaço, temos a presença da Assistência Social, Segurança Pública e Defensoria Pública que, juntos, farão um trabalho fundamental que garante os direitos e assegura a cidadania das pessoas em situação de vulnerabilidade social”, afirmou Zezinho que, na ocasião, representou o governador.

Descentralização

A reinauguração também marcou o início da descentralização do Restaurante Popular Padre Pedro. Além da nova unidade no Espaço Zé Peixe, estão previstas outras três centrais de distribuição de refeições nos bairros Santa Maria, Bugio e Japãozinho, ampliando o alcance da política pública de segurança alimentar. Os serviços das unidades do Centro e do Bugio, este último localizado no Espaço Cuidar, estarão abertos ao público nesta quarta-feira, 27, com distribuição de almoço a partir das 10h30.

Para a coordenadora do restaurante, Janaina Camacho, o novo espaço tem importância ímpar pela escuta às demandas. “Este novo espaço atende uma das manifestações do público por um ambiente mais arejado e acolhedor. Entre os pedidos mais frequentes, o espaço para crianças e o acesso ao serviço de emissão de documentos serão de grande alegria para os nossos usuários,” considera.

Política de segurança alimentar

A reinauguração do Restaurante Popular Padre Pedro ocorre dentro do contexto do programa Sergipe Sem Fome, principal política pública de segurança alimentar do estado, que consolida ações históricas de combate à fome e à pobreza. O programa integra iniciativas como o Prato do Povo, o Restaurante Popular Padre Pedro, o Cartão Mais Inclusão (CMais), o Mão Amiga, as feiras da agricultura familiar e o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA).

Nos últimos dois anos, essas ações reduziram a insegurança alimentar grave de 30%, em 2022, para 5,5%, em 2023, e mais de 2,7 milhões de refeições foram servidas em todo o estado. Além da distribuição de alimentos, o Sergipe Sem Fome fortalece um sistema inclusivo e participativo, baseado na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. A política estadual também incentiva a agricultura familiar por meio de programas como Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Pecafes), PEAA e as Feiras da Agricultura Familiar.

Visita da imprensa

Ainda na na manhã desta terça-feira, jornalistas participaram de visita guiada ao novo Restaurante Popular Padre Pedro, conhecendo a estrutura, testando o acesso e conferindo as melhorias em conforto e acessibilidade. A secretária Érica Mitidieri conduziu os profissionais e secretários de Governo do Estado. Ao longo da visita, a gestora detalhou o funcionamento do serviço, a descentralização do restaurante e a integração com o Sergipe Sem Fome.

Foto: Igor Matias