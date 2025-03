Governo reúne atletas e famílias em evento de Ranch Sorting em Nossa Senhora do Socorro

Competição aconteceu no Haras Mucuri e destacou a habilidade dos cavaleiros na separação de gado

O Governo de Sergipe através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) realizou, neste sábado, 22, um evento de Ranch Sorting no Haras Mucuri, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro. O evento é organizado pela Associação Sergipana de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ASQM). A competição reuniu famílias, entusiastas e atletas da modalidade, que exige agilidade, técnica e precisão na separação de gado.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do evento para o fortalecimento do esporte equestre no estado. “O Ranch Sorting é uma modalidade que exige técnica e trabalho em equipe, além de ser uma tradição que valoriza a cultura do campo. Nossa missão na Seel é apoiar e incentivar esportes de diversas modalidades, promovendo inclusão e lazer para os sergipanos”, destaca.

Além da competição, o evento serviu como um momento de confraternização entre os participantes e suas famílias, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com a difusão do esporte equestre no estado.

Eduardo Salustino e sua filha Clara participaram do evento e contam sobre sua paixão pela modalidade. “O Ranch Sorting é mais do que um simples esporte equestre, é uma tradição que fortalece laços entre famílias, amigos e a paixão pelos cavalos. No cenário competitivo, é comum ver duplas formadas por pais e filhos, onde a experiência dos mais velhos se combina com a energia e dedicação dos mais novos, criando momentos inesquecíveis dentro e fora da arena”, conta Eduardo.

Para muitas famílias, o Ranch Sorting vai além da competição. Ele se torna um estilo de vida, onde o respeito pelos animais e o trabalho em equipe são fundamentais. Pais e filhos aprendem juntos sobre estratégia, confiança e sintonia com seus cavalos, valores que também refletem na relação familiar. Além disso, o esporte promove uma comunidade unida, onde competidores se ajudam, compartilham dicas e celebram as conquistas uns dos outros. É uma verdadeira confraternização, onde cada prova se transforma numa oportunidade de criar memórias especiais e fortalecer amizades.

Seja para quem busca adrenalina ou apenas um momento de conexão com a família e os animais, o Ranch Sorting prova que a paixão pelo campo e pelos cavalos pode unir gerações e criar histórias inesquecíveis. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. A próxima etapa acontece dia 26 de abril em Nossa Senhora da Glória.

O Ranch Sorting

O Ranch Sorting é uma prova que simula a atividade pecuária de classificação de gado. Em duplas, os cavaleiros devem separar 10 bois numerados (de 0 a 9) e um boi sem número, transferindo-os de um curral para outro dentro de um tempo cronometrado de até 60 segundos. Vence a dupla que realizar a separação no menor tempo e de forma correta.

O Governo de Sergipe, atento ao crescimento das modalidades equestres, estuda a construção de um parque de vaquejada para fortalecer ainda mais essa tradição e oferecer um espaço adequado para os praticantes. O projeto tem como premissa o respeito ao bem-estar animal, garantindo que os bois e cavalos envolvidos nas competições recebam todos os cuidados necessários. Profissionais especializados, como veterinários, acompanham os eventos para assegurar que os animais sejam tratados com carinho e dentro dos mais altos padrões de segurança e saúde.

Foto: Mário ASQM