Governo sorteia vagas da pós-graduação em gestão de excelência em ESG

A Escola de Governo, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Administração (Sead), realizou, nesta segunda-feira, 9, o sorteio das vagas para o curso de pós-graduação lato sensu “Gestão de excelência em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) na administração pública”. A escolha dos 60 servidores estaduais contemplados ocorreu no auditório da Sead, com transmissão ao vivo nas contas da Escola de Governo no YouTube e Instagram e participação de representantes da Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC) e da Universidade Tiradentes (Unit), instituição de ensino que ministrará o curso.

Essa nova especialização ofertada pelo Governo de Sergipe ao funcionalismo estadual integra o portfólio de cursos da Escola de Governo e é parte do Programa de Sustentabilidade na Gestão Pública, uma iniciativa desenvolvida pela Sead em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ação Climática (Semac). “Este é um curso bastante atual, concebido pela Unit para a formação de servidores da administração pública. É uma pós-graduação com carga horária de 360 horas, na modalidade presencial, ao longo de 12 meses”, destaca o diretor-geral da Escola de Governo, Wellington Mangueira.

A diretora de Ensino da Escola de Governo, Vanessa Horácio, que conduziu o sorteio, explica que todos os selecionados são servidores efetivos e comissionados do Estado, com graduação de nível superior. Ao todo, 361 servidores se inscreveram para participar do sorteio, dos quais 257 estavam aptos a concorrer às vagas, conforme critérios previamente estabelecidos. “De modo a garantir total transparência, divulgamos previamente no site da Escola a lista dos candidatos habilitados a concorrer e, hoje, realizamos o sorteio público das vagas. Além dos 60 servidores contemplados, sorteamos também mais 30 servidores para compor o cadastro reserva, para o caso de haver alguma desistência”, pontua.

A diretora afirma, ainda, que as aulas terão início no próximo dia 11 de julho, e serão realizadas quinzenalmente, às sextas-feiras, das 19h às 22h, e aos sábados, das 8h às 18h. “O curso concilia formação teórico-prática com análise, problematização e proposições de temáticas relacionadas a práticas sustentáveis e de responsabilidade institucional”, frisa.

Confira a lista dos servidores contemplados e dos excedentes clicando aqui.

Foto: Ascom/Sead