Governo transforma Itabi na capital do estado por um dia com o programa ‘Sergipe é aqui’

Com mais de 160 serviços disponibilizados em estandes e carretas

Nesta quinta-feira, 23, o município de Itabi, também conhecido como a capital do jegue, recebeu mais um título: a de capital de Sergipe por um dia, ao receber a 27ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’. Realizado pelo Governo de Sergipe, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), as ações e serviços do governo itinerante movimentaram, durante o dia, o centro da cidade, concentrando os atendimentos no Centro de Excelência Maria das Graças.

Nesta edição, mais de 160 serviços estiveram presentes, como a emissão de RG e CPF, exames de testes rápidos, ultrassonografias, emissão de ID Jovem, avaliação bucal, emissão de segunda via de documentos, atividades lúdicas, vacinação, entrega de mudas, doações de livros, consulta com defensoria pública, atendimentos da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Sergipe), entre outros.

“É muito gratificante poder olhar nos olhos das pessoas e ver que o programa tem cumprindo fielmente a sua missão de aproximar o cidadão e oferecer serviços que promovem a cidadania e humanizam a relação com a população. Nossa meta é chegar aos 75 municípios do estado”, frisou o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo.

Cuidado

Na área da saúde, as carretas do Homem e da Mulher foram bem recebidas pelos moradores do município e de regiões vizinhas, que aproveitaram o dia para realizar atendimentos e exames. Esse é o caso de Valeria da Silva, que veio de Gararu para fazer uma ultrassonografia. “Eu estava precisando muito fazer esse exame, e esse programa é muito importante para ajudar a comunidade a cuidar mais da saúde”, destacou.

O carreteiro Jackson Tavares também aproveitou a oportunidade do ‘Sergipe é aqui’ em Itabi e procurou a carreta do Homem para realizar um exame. “Eu acho o programa um incentivo bastante importante para a população, principalmente para a população carente, que não tem condições de se locomover e nem possui condições financeiras. Com esse dia, eles podem fazer seus exames e pendências maiores bem pertinho de casa”, disse.

Artesanato

Um dos maiores diferenciais dessa 27ª edição foi a presença de um estande dedicado exclusivamente aos artesãos e artistas de Itabi. Telas, esculturas de gesso, madeira, biscuit, plástico, panos de pratos, bonecos e até mesmo lembrancinhas dedicadas ao ‘Sergipe é aqui’ estiveram disponíveis para exposição e venda pelos artistas. As obras, em sua maioria, contam por meio de seus moldes um pouco da identidade do município, de suas culturas e tradições.

“Trouxe minhas obras para expor aqui no evento. A maioria das matérias primas são recicladas daqui da cidade mesmo. Minha maior inspiração é a arte regional do lugar onde cresci, é o que eu tento passar através delas. Expor elas aqui é uma maneira de enriquecer o artesanato e o artista regional”, destacou o artista plástico e grafiteiro Evandro Cruz.

A artesã Maria da Conceição cresceu com a arte em seu sangue, desde pequena ajudava os pais bordando panos, roupas e bolsas. “Eu sou natural aqui de Itabi, e aprendi com a minha mãe a bordar. Desde nova, eu a via com a agulha e linha, e comecei a repetir tudo que ela fazia. Faço isso a minha vida inteira, é um pouco da minha identidade”, finalizou.

Sergipe é aqui

O programa de governo itinerante vem se consolidando entre os municípios de todo o estado como um elo de serviços e atendimentos ofertados à população em suas edições. A expectativa do Governo de Sergipe é poder chegar a todos os sergipanos, juntamente com as demais secretarias e órgãos parceiros. Até hoje, o programa já percorreu 27 municípios do estado, alcançando mais de 110 mil sergipanos.

Foto: Igor Matias