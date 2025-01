Governo visita Hospital da Barra e avalia viabilidade de reforma

Com o objetivo de qualificar ainda mais a oferta de serviços públicos aos sergipanos, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, nesta quarta-feira, 8, uma visita ao Hospital de Pequeno Porte Santa Luzia do município da Barra dos Coqueiros, onde foram avaliadas as condições físicas da estrutura e os equipamentos da unidade a fim de promover melhorias da assistência.

O hospital registra uma média de 5 mil atendimentos por mês, onde conta com três consultórios, sala de estabilização com dois leitos, posto de observação, uma enfermaria masculina, uma enfermaria feminina e uma enfermaria pediátrica, bem como uma sala de triagem e classificação de risco. Além disso, a unidade possui funcionamento 24h com escala multidisciplinar composta por três médicos, três enfermeiras e cinco técnicos de enfermagem.

Para o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a visita foi muito importante para discutir e propor melhorias no hospital. “A unidade possui um papel fundamental para o nosso estado, pois funciona como apoio para a nossa Rede Estadual de Saúde. Por isso, levaremos o pleito ao governador Fábio Mitidieri para a viabilização da reforma e modernização do hospital municipal a fim de promover mais conforto e saúde qualificada aos moradores do município e de toda a região”, disse o secretário.

A unidade é considerada Hospital de Pequeno Porte (HPP), oferecendo serviços de urgência e emergência à população local com funcionamento de 24 horas, garantindo suporte imediato à população. “É muito importante essa parceria entre o município e o Governo do Estado, para que possamos fazer uma saúde humanizada e dar um atendimento qualificado aos nossos pacientes”, ressaltou a secretária municipal da Barra dos Coqueiros, Solange dos Anjos.

O deputado estadual Adailton Martins também esteve presente na visita e afirmou que o momento foi essencial para se pensar em melhorias para o hospital do município. “Observamos as necessidades e fragilidades da unidade, onde pudemos dialogar junto ao secretário sobre as benfeitorias futuras e assim oferecer uma assistência adequada à população”, contou.

