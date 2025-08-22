GRACCHO CARDOSO SE TRANSFORMA NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE 55ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’ NESTA SEXTA-FEIRA

Criado pelo Governo do Estado em fevereiro de 2023 e coordenado pela Secretária de Estado da Casa Civil (Secc), o ‘Sergipe é aqui’ já contemplou 55 cidades sergipanas com mais de 250 mil atendimentos realizados. Nesta sexta-feira, 22, foi a vez do município de Graccho Cardoso, distante a 114 quilômetros de Aracaju, receber toda a estrutura na 55ª edição do programa que conta com um leque de mais de 160 tipos de serviços.

Em parceria com as secretarias estaduais e órgãos parceiros do Estado, toda a estrutura itinerante de montada em estandes, carretas e salas, esteve concentrada no entorno do Colégio Estadual Manoel Alcino do Nascimento. Entre os serviços e atendimentos ofertados para os quase dez mil moradores do município, estiveram as emissões de documentos como CIN, CPF, Certidão de Nascimento e IDJovem; exames de sangue; avaliação bucal; atendimentos na Defensoria Pública, Detran; castração de felinos, entre outros.

A cuidadora Giselda Vieira, moradora de Graccho Cardoso, procurou o programa para se consultar com a equipe da Defensoria Pública e renovar sua certidão de nascimento. “Eu me separei alguns meses atrás e vim aqui para me informar do que eu posso fazer na hora da divisão de bens e onde preciso ir. Foi muito bom ter vindo aqui porque já sei exatamente o que fazer e me explicaram quais são os meus direitos, agradeço a minha vizinha que me trouxe aqui”, destacou.

No setor de exames ofertados pela Carreta do Homem, o zelador Antônio Marcos de Santana aproveitou a passagem do ‘Sergipe é aqui’ pelo município para renovar seus exames e elogiou a oferta dos serviços na cidade. “O Governo de Sergipe está de parabéns, tenho certeza que todos estão muito satisfeitos. Digo por mim, que vou passar pelo clínico geral para fazer exame da próstata e teste para diabetes, que eu estava precisando bastante”, disse.

Cidadania

Todos os públicos são beneficiados pelo ‘Sergipe é aqui’, em diversos setores, entre elas a primeira e segunda infância. Foi o caso da pequena Larissa Marcela, de 5 anos, que fez sua primeira Carteira de Identidade. “Trouxe ela para fazer a primeira identidade para aproveitarmos essa oportunidade também, é importante até para quando quisermos viajar. Eu também vou renovar a minha”, ressaltou Marcelo dos Santos, pai da criança.

A lavradora Daniele Vieira, moradora do povoado Araras, também levou a sua filha, a pequena Sofia Nielhy de 6 anos, para emitir seu primeiro documento oficial. “Nós viemos do povoado para fazer a identidade dela e todo mundo nos atendeu muito bem, foi super rápido e ela também está bem feliz”, disse.

Foto: Ascom/ Casa Civil