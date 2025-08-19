Graccho Cardoso será a 55ª cidade a ser contemplada pelo ‘Sergipe é aqui’

A iniciativa itinerante beneficiará os cerca de 5.979 moradores do município com mais de 160 serviços disponibilizados em um único dia

Criado com a missão de levar o Governo do Estado para mais perto das pessoas, o ‘Sergipe é aqui’, programa coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), já ultrapassou mais 250 mil atendimentos em várias cidades sergipanas, se consolidando como uma ferramenta de cidadania e desenvolvimento. Na próxima sexta-feira, 22, a iniciativa chega ao município de Graccho Cardoso. Toda a estrutura itinerante de carretas, estandes e salas estarão concentradas no entorno do Colégio Estadual Manoel Alcino do Nascimento.

Entre os serviços ofertados, estão as consultas médicas e odontológicas, vacinação, exames, castração de felinos, doação de sangue, cadastro no banco de medula óssea, emissão de documentos, CIN, CPF, CNH, IDJovem, vistoria veicular, orientação jurídica, atendimentos do Procon, renegociação de dívidas, testes de DNA, oficinas educativas, entre outros.

Lançado em 2023, o programa vem descentralizando os serviços, ampliando o acesso da população que vive em diferentes regiões. Até o momento, o conjunto de ações já esteve em 54 municípios do estado e a expectativa é alcançar os 75, até o início do próximo ano.

Para o governador Fábio Mitidieri, a presença do programa reafirma o compromisso de estar próximo da população. “O ‘Sergipe é aqui’ nasceu para aproximar, ainda mais, o governo das pessoas e garantir que todos, independentemente de onde morem, tenham acesso aos serviços e às oportunidades que o Estado oferece. Em Graccho Cardoso não será diferente, nós iremos atender as demandas, valorizar a cultura local e anunciar investimentos que vão melhorar a vida da população. Nosso trabalho é para que cada sergipano sinta que o governo está ao seu lado”, afirmou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, reforçou que o foco é ampliar a cidadania com atendimentos humanizados. “Estamos finalizando os preparativos junto à prefeitura, para realizar mais um grande dia de serviços. O programa tem essa missão: aproximar ainda mais o Estado da população e dar respostas concretas às necessidades locais”, afirmou.

O prefeito de Graccho Cardoso, José Nicarcio de Aragão (Cassinho), ressaltou a importância cultural da iniciativa. “Estamos bastante ansiosos em receber esse programa tão importante para o nosso estado. Queremos que todos possam conhecer as nossas tradições como o bordado, o rendendê e o ponto cruz, heranças que passam de geração em geração aqui para o nosso povo. Mostrar nossa cultura durante o ‘Sergipe é aqui’ será motivo de orgulho para todos nós”, frisou.

Texto Tirzah Braga – Foto: Luiz Henrique Bugia/Ascom Casa Civil