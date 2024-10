Grande carreata de Iara Martins evidencia rumo certo à vitória em Pacatuba

A maior carreata já realizada em Pacatuba tinha nome e número: Iara Martins do PSD 55. Nesta quinta-feira (03), centenas de carros percorreram as principais ruas da cidade e passaram pelos principais povoados, numa demonstração que a candidata está cada vez mais perto da vitória no próximo domingo (6).

A concentração da carreata começou no povoado Estiva do Raposo. Em seguida os carros e as motos passaram pela sede do município e outros povoados: Estiva Funda, Gravatá, Cobra d’ Água, Campinas, Fazenda Nova, Santana dos Frades, Golfo, Tigre, Piranhas, Boca da Barra, Ponta dos Mangues, Oitizeiro, Lagoa das Flores, Oricuri, Areia Branca e Mororó, encerrando no comitê central, em Pacatuba.

“Foi um momento emocionante da nossa campanha e me senti muito feliz ao ver esses veículos, essa grande quantidade de gente nos acompanhando pelas ruas da cidade e pelos povoados. Acredito que Pacatuba mostrou que quer seguir avançando. Mas vamos manter o pé no chão porque ainda faltam dois dias de campanha até a nossa vitória”, disse Iara.

Iara Martins disputa a Prefeitura pela primeira vez, mas conta com o apoio do seu esposo e ex-prefeito do município por dois mandatos consecutivos, Alexandre Martins (2013-2021), além da atual prefeita, Manuela Martins.

Via Assessoria de Comunicação