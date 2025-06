GRANDES ATRAÇÕES E MUITO FORRÓ MARCAM PENÚLTIMA NOITE DO ARRAIÁ DO POVO NA ORLA DA ATALAIA, EM ARACAJU

A penúltima noite de shows do Arraiá do Povo levou mais de 37 mil forrozeiros à Orla da Atalaia, em Aracaju, neste sábado, 28. Sergipanos e turistas estiveram presentes para acompanhar o maior arraiá à beira-mar do Brasil, com os shows de As Patricinhas, Magníficos, Murilo Huff e Raí Saia Rodada. Mais uma vez, o evento organizado pelo Governo de Sergipe foi marcado pelas grandes atrações, segurança e tranquilidade.

Entre o público, o sentimento prévio de despedida já tomou conta. Quem foi aproveitar os shows deste sábado dançou muito forró, ao mesmo tempo que começou a sentir saudade do Arraiá do Povo 2025 em seu último fim de semana. Por isso, muitos fizeram questão de estar presentes para aproveitar os últimos momentos do mês mais aguardado pelos nordestinos.

É o caso da enfermeira Telma Cristina, que chegou à Praça de Eventos da Orla mais de duas horas antes dos shows, para ficar na grade e não perder nada. “Cheguei aqui às 16h30 para não perder um segundo, ao lado das minhas amigas. A festa está maravilhosa, tudo demais, a segurança avançou bastante, programação espetacular. O Governo de Sergipe está de parabéns. Tem a alegria de vir para o forró, mas o coração fica apertado porque está acabando. O mês passou muito rápido”, considera.

Junto a ela no grupo de amigas que chegou cedo estava a professora Arlinda Vieira. Forrozeira firme, ela esteve presente na maioria dos dias de Arraiá do Povo, em 2025, e já está esperando a edição do ano que vem. “Não perdi quase nenhum dia, e foi tudo muito bom. Estou amando o evento, a cada ano fica melhor. Minha expectativa já é para que o próximo ano seja tão bom quanto. Fico triste porque está acabando, vou sentir muita saudade, mas, enquanto ainda tem forró, venho sempre que posso”, afirma.

Mesmo com tantos dias de forró, ainda há quem esteja conhecendo o maior arraiá à beira-mar do Brasil. O vendedor Rig Reine foi ao lado da namorada, Tânia, marcando presença pela primeira vez no evento neste ano. “Viemos para curtir, dançar e aproveitar esse forró. A programação foi bem extensa, vindo desde maio, mas só hoje consegui vir pela primeira vez. Cheguei com uma expectativa alta, e o evento cumpriu”, pontua.

Shows da noite

A penúltima noite de shows teve início com As Patricinhas. A banda sergipana é formada pelo trio Kelly Dantas, Mika Ferraz e Núbia Santanna, e esteve pelo terceiro ano consecutivo no Arraiá do Povo. Núbia Santanna ressaltou a felicidade do grupo em estar presente mais um ano, com a presença de artistas locais. “Fico muito feliz em encontrar o Arraiá do Povo novamente. Nosso terceiro ano aqui na Orla, e não tem como não estar feliz e agradecido a Deus por pisar mais uma vez em um palco tão desejado por tantos artistas sergipanos. Sergipe é o país do forró, véspera de São Pedro com grandes artistas, e ficamos muito felizes em fazer a abertura nesta noite maravilhosa, representando a nossa terra”, ressalta.

Em seguida, subiu ao palco a banda Magníficos. Formada em 1995, a ‘preferida do Brasil’, como é conhecida, possui uma grande história no forró nacional, e embalou o público com grandes clássicos. O grupo, hoje, é formado por Fernando Frajola e Larissa Ferreira, que, mesmo fazendo parte da nova geração, carregam o legado de anos de trajetória construídos pela banda. “A banda Magníficos tem uma história tão grande com o forró, e a gente segue levando isso. Para nós, que somos da nova geração, é uma responsabilidade gigantesca. Nosso objetivo é tocar nos corações das pessoas, com os maiores sucessos da preferida do Brasil, para dançar e curtir”, destaca Larissa.

Frajola acrescentou, ressaltando a alegria por estar em Sergipe novamente. “Mais um ano no Arraiá do Povo, o maior arraiá à beira mar do mundo. É uma grande felicidade para a gente estar aqui, em Aracaju, a galera nos recebe com muito amor e carinho. Voltamos cheios de romantismo, como sempre, para um show incrível”, completa.

O terceiro a se apresentar no palco de shows foi Murilo Huff. Nome de sucesso no sertanejo nos últimos anos, ele esteve pela primeira vez no Arraiá do Povo, arrastando milhares de fãs com muitos sucessos e animação. “É incrível estar em Aracaju hoje. A galera sempre me recebe muito bem no estado do Sergipe, e hoje não foi diferente. Espero ter retribuído com um showzaço. A gente fica muito feliz em fazer parte desse evento grandioso, e que possamos voltar mais vezes”, exalta.

Por fim, Raí Saia Rodada fechou a noite com seus grandes hits. O cantor possui uma carreira consolidada desde o início da banda Saia Rodada e, hoje, percorre o Brasil levando seu nome. Porém, segundo ele, estar em Aracaju e no estado de Sergipe é sempre especial por conta da receptividade e do carinho dos fãs. “É muito bom rodar o Brasil todo, mas é gostoso demais chegar a Sergipe, um estado que me abraça muito bem. Já gravei DVD aqui em Aracaju, tenho um carinho imenso por essa galera. Trouxe minha alegria, meu forró, a energia que todo mundo já conhece. Quando você se depara com essa multidão, com esse vínculo que temos, a empolgação sobe para escrever mais um capítulo dessa história”, frisa.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Ronnie Donald