Grandes atrações levam multidão à 2ª noite de Arrastapé do 18 do Forte

A segunda e última noite de Arrastapé do bairro 18 do Forte foi de grandes artistas e muito forró. No último sábado, 8, o espaço ficou lotado com um público de todas as idades, que cantou até altas horas da madrugada ao som de Zuerões do Forró, Fogo na Saia, Calcinha Preta e Zezo. O evento tem realização do Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

Em uma festa feita para o povo, aracajuanos e turistas tomaram as ruas do 18 do Forte, para mais uma demonstração de cultura popular no ‘país do forró’. A doméstica Cássia Bonfim, que mora no bairro, esteve pela primeira vez no evento ao lado do esposo e da filha. “Minha primeira vez aqui no 18, mesmo sendo daqui. Estou gostando muito. Uma festa feita para o povo, com grandes atrações”, disse ela.

Quem também conheceu em 2024 o Arrastapé do 18 foi o servente Jean Santos. “Está tudo ótimo. Segurança de parabéns, organização excelente. Estou aqui esperando Zezo, mas curtindo todos os artistas”, pontuou. Já o professor de jiu-jitsu Irineu Marcelino, morador do bairro, é figurinha carimbada na festa ao lado dos amigos. “Evento fantástico. Estou aqui todos os anos. A estrutura melhorou ainda mais, e os shows perfeitos”, elogiou.

Forró para todos

A primeira atração da noite foi a banda sergipana Zuerões do Forró. Formada pelos cantores Roberta Oliveira e Arthur Farra, a atração trouxe forró dos mais variados gêneros. “A Zuerões sempre traz muita alegria, muito sucesso, e junto com essa galera linda que faz um espetáculo”, disse Roberta. “Este é o maior arrasta pé de bairro aqui do estado de Sergipe, e a gente faz o repertório para acompanhar a tradição e a energia das ruas”, completou Arthur.

Em seguida, subiu ao palco a banda Fogo na Saia, com o casal Xande Melo e Nanda Kaprity, participando pela 13ª vez do Arrastapé do 18. “Nós estamos sempre prontos para a festa no 18 do Forte. É um prazer muito grande, com um show cheio de alegria e entrega”, afirmou Nanda. “Fico muito feliz com o tamanho que esse evento tomou, e a gente vem crescendo junto com ele. A galera daqui do 18 tem um carinho enorme com a Fogo na Saia”, acrescentou Xande.

A terceira atração era uma das mais esperadas: o cantor Zezo, com uma legião de fãs cantando suas principais canções. Ele exaltou o carinho do público sergipano. “Esse povo aqui é o que realmente curte o Zezo. É o povo do dia a dia, que nos ouve em casa. É muito bom estar aqui no 18 de Forte. O estado de Sergipe nos dá grande carinho. A gente tem renovado nosso público, e só tenho gratidão”, pontuou.

Por fim, uma das bandas de maior sucesso do estado, Calcinha Preta, fechou o evento trazendo o repertório de grandes sucessos. O espaço seguiu lotado durante a madrugada para ver o grupo formado por Bell Oliver, Daniel Diau, O’Hara Ravick e Silvânia Aquino. “Aqui estou praticamente em casa. Andei muito nesse bairro na minha juventude. E hoje estamos aqui para cantar, com amigos e esse público incrível”, disse Silvânia. “Isso aqui é a nossa vida, a música é a nossa vida. Agradeço ao Governo do Estado por estar nesse evento maravilhoso, onde todos querem cantar”, complementou Diau.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Marcos Rodrigues