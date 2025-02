Grandes atrações marcam 1 noite do verão Sergipe no município de Pirambu

Até março, todos os finais de semana em Sergipe serão marcados por muita festa com o Verão Sergipe 2025, projeto itinerante realizado pelo Governo do Estado. Com atrações musicais, culturais e esportivas, o evento chegou a Pirambu neste final de semana, com a primeira rodada de shows nesta sexta-feira, 7. O público prestigiou apresentações que exaltaram os talentos da terra e grandes nomes da música nacional: Cid Natureza, Heitor Costa, Xanddy Harmonia e Ittauan.

A descentralização da cultura, levando grandes eventos para além da capital, é um compromisso desta gestão. Na terceira etapa deste ano, o Verão Sergipe consolida essa proposta, sendo um sucesso de público por onde passa, atraindo turistas de diversas partes do Brasil.

“O Verão Sergipe é um sucesso absoluto. Agora aqui em Pirambu, que já é um cartão-postal com suas praias lindas, estamos trazendo grandes atrações à noite e diversas atividades esportivas durante o dia. Essa mistura de ritmos e experiências enriquece o evento e fortalece ainda mais o turismo”, destacou o governador Fábio Mitidieri, que na quinta-feira, 6, anunciou o investimento de R$ 7,5 milhões no município.

Além do entretenimento, o governador enfatizou a importância do evento na geração de renda para artesãos, comerciantes e empreendedores do município. “Cheguei cedo e fui conferir o artesanato, onde encontrei vendedoras felizes, vendendo bastante. Conversei com ambulantes, vi pousadas e restaurantes cheios. Essa energia positiva das pessoas que vêm curtir o evento movimenta a economia, distribui renda e cria oportunidades para quem mais precisa”, afirmou o governador.

Programação musical

A programação do Verão Sergipe começou animada com o cantor Cid Natureza, que abriu a noite com um show repleto de sucessos carnavalescos, e músicas do seu repertório, carregadas de mensagens de preservação ambiental. “A gente, como cantor, precisa ter uma bandeira, e a minha é cantar sobre a natureza e o reconhecimento das nossas belezas naturais. O Verão Sergipe tem tudo a ver com isso, esse clima de praia, pé na areia. Hoje eu digo que estamos abrindo o Carnaval. Parabéns ao Governo do Estado, à Funcap. O artista sergipano nunca trabalhou tanto como está trabalhando agora. Obrigado de coração, os artistas sergipanos agradecem”, disse Cid.

Natural de Alagoinhas, na Bahia, Cid iniciou sua carreira em 1985 e, cinco anos depois, se mudou para Sergipe. A ligação com o estado é tão forte que, como ele mesmo afirma: “Eu não digo que me mudei para Sergipe, mas que renasci aqui. O sentimento de amor é tão grande que, hoje, digo com orgulho que sou sergipano”, contou.

Na sequência, o público recebeu o cantor Heitor Costa, que apresentou um repertório repleto de sucessos do forró e do arrocha. Natural de Rio Branco, no Acre, Heitor também se mudou para Aracaju, em 2014, e ganhou projeção nacional em 2021 com a música ‘Acabei de Terminar’. Sua paixão pelo estado é tamanha que, no final de janeiro deste ano, ele gravou seu primeiro DVD na capital sergipana. “Tocar em Sergipe, estado que tanto me acolheu, é sempre muito especial, eu sinto esse carinho no palco, todo mundo canta junto”, contou Heitor Costa.

O pagode, samba e o axé também marcaram presença no Verão Sergipe com a apresentação de Xanddy Harmonia. Com uma forte relação com Sergipe, o cantor recebeu, em 2023, o título de cidadão sergipano. No show, não faltaram sucessos acumulados ao longo dos seus 29 anos de carreira, acompanhados em coro pelo público.

“Estou aqui mais uma vez nesse estado que amo e sou cidadão. A expectativa é sempre altíssima, porque todo mundo sabe que, quando a gente toca aqui, é como tocar em casa. A energia desse povo que sempre nos dá tanto carinho e amor é indescritível”, descreveu Xanddy.

O encerramento da programação ficou por conta do cantor sergipano Ittauan, conhecido como ‘o Capitão’, que animou o público com um repertório marcado por brega, arrocha e forró. “Muito feliz por, pela segunda vez, ter essa honra de me apresentar no Verão Sergipe. Agradeço ao Governo de Sergipe pela oportunidade”, afirmou.

Animação nos intervalos

Entre cada uma das apresentações no palco principal, o público não ficou parado e curtiu o som da Tenda Eletrônica Banese Card, com participação de DJs sergipanos e setlists variados, como a da DJ Esther Alencar. “É uma honra estar aqui sob a curadoria de Aniby, uma mulher forte que está há anos na cena. Estou muito feliz por fazer parte dessa festa linda e por esquentar ainda mais esse verão, já na expectativa para o Carnaval”, comemorou.

Aprovação do público

José Cássio, de Japaratuba, escolheu curtir o Verão Sergipe com os amigos. “Esta é a segunda vez neste ano que participo, e quero ir para mais. O evento é maravilhoso, a estrutura é gigante e a programação tem tudo que a gente gosta. Amanhã voltamos, com certeza”, elogiou.

O morador de Pirambu Genivaldo Silva aproveitou os shows ao lado da família e dos netos. “Não existe festa melhor, ainda mais aqui na cidade que eu amo. É a segunda vez que acompanho sossegado, porque está tudo muito organizado. Todo mundo se diverte com respeito, sem confusão. O governo está de parabéns”, afirmou.

A programação segue neste sábado, 8 de fevereiro, a partir das 21h, com mais atrações musicais. No palco, sobem Banda Seeway, Di Propósito, Danielzinho Jr. e, encerrando a noite, Pablo.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e da Eneva.

Foto: Arthuro Paganini