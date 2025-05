Grandes atrações vão comandar o São João do VIDAM na Fazenda Escurial

Faltam 10 dias para a melhor festa junina do Nordeste, é o ‘São João – Festival de Cultura e Gastronomia na Fazenda’ que será realizado no dia 24 de maio, à partir das 15h, na Fazenda VIDAM Escurial em São Cristóvão com uma mega estrutura dividida em três espaços sofisticados mas com a essência da fazenda, são eles: Prata, Ouro e Diamante. Entre as atrações que vão comandar a festa estão Fogo na Saia, Mastruz com Leite, Dorgival Dantas, Fulê de Mandacaru,Os Três Moleques e Balança Eu. A assessoria de imprensa é da Navarro Comunicação.

“A terceira edição do São João VIDAM vai ser ainda mais incrível para toda a família que puder participar. Desde as atrações musicais, apresentações de grupos folclórico, gastronomia, decoração até a essência da fazenda imperial e muita emoção com o luxo e requinte”, vibra o CEO do Grupo, Professor José Wilson Santos.

No São João na Fazenda Vidam Escurial, o público vai relembrar os festejos imperiais e reviver as festas juninas da época do Brasil Império com a junção de história, cultura e muito forró.

A Fazenda Escurial reviverá os tempos áureos das festas juninas do Império brasileiro. A todo momento, atores vestidos com trajes da época e encenando as principais personagens do período, a exemplo do Imperador Dom Pedro II, da Imperatriz Consorte Tereza Cristina e do então proprietário da fazenda, o Barão de Estância, interagirão com o público.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Fotos Divulgação