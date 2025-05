Gripe: vacinação é ampliada para todos os públicos em São Cristóvão

A vacina contra a Influenza já está disponível para toda a população com mais de seis meses de idade em São Cristóvão. O imunizante, que protege contra a gripe, pode ser encontrado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A ampliação da campanha tem como objetivo reduzir atendimentos ambulatoriais, internações e complicações causadas por síndromes gripais, que podem ser agravadas por conta da chegada das estações mais frias e chuvosas.

A coordenadora de Imunização de São Cristóvão, Ana Therezinha Marques, destacou a importância da vacinação contra a Influenza ser tomada anualmente, especialmente porque o imunizante é reformulado todos os anos. “Muita gente questiona por que é necessário tomar a vacina da gripe todo ano, e a resposta está na atualização das cepas. A composição da vacina muda conforme os vírus que estão em circulação, com base nas análises epidemiológicas”, explicou.

Ela também reforçou a necessidade de se proteger antes do aumento dos casos. “Precisamos interromper a cadeia de transmissão e garantir a imunização da população antes do surgimento de surtos de síndromes respiratórias. E não é só a gripe, outros imunizantes também seguem essa lógica, como os contra febre amarela e meningite, que continuam sendo relevantes diante do surgimento de novos casos e até óbitos no país”, alertou.

O cenário atual no Brasil acende um alerta, com o aumento de casos de síndromes respiratórias em crianças e idosos. Segundo boletim da Fiocruz divulgado em 8 de maio, já foram registrados mais de 50 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no ano epidemiológico de 2025, sendo a Influenza e o vírus sincicial respiratório (VSR) os principais responsáveis pelas infecções identificadas.

Neste ano, para enfrentar o crescimento dos casos da doença, a vacinação contra a gripe passou a integrar oficialmente o Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes e idosos com mais de 60 anos. Em São Cristóvão, a oferta do imunizante será contínua, disponível durante todo o ano nas salas de vacina, e não mais restrita ao período da campanha sazonal. A medida busca ampliar a proteção dos grupos mais vulneráveis e prevenir complicações associadas à gripe.

Estratégia de vacinação

A Secretaria de Saúde de São Cristóvão tem adotado uma série de estratégias para ampliar a cobertura vacinal contra a influenza, com foco especial nos públicos prioritários, como crianças, gestantes e idosos. Além desses, também estão sendo contempladas pessoas com comorbidades, professores e outros grupos vulneráveis.

Com a recente nota técnica do Ministério da Saúde autorizando a vacinação para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade, o município já iniciou a ampliação, disponibilizando a vacina para toda a população acima dessa faixa etária. A campanha está sendo intensificada nas escolas públicas e privadas por meio da Campanha Nacional de Vacinação nas Escolas, que segue até 31 de maio, além de ações contínuas em unidades de saúde, clínicas e hospitais.

Uma das principais estratégias adotadas tem sido o contato direto com os usuários dos postos de saúde, o que permitiu alcançar mais de 90% das gestantes acompanhadas pelo pré-natal. Também estão sendo realizadas visitas domiciliares aos sábados, com equipes de saúde percorrendo condomínios e comunidades rurais em busca de quem ainda não se vacinou. As próximas datas de vacinação em domicílio são 24 e 31 de maio, com destaque para a ação deste sábado nas comunidades da Grande Rosa Elze e Eduardo Gomes.

No entanto, as pessoas que tiverem dificuldade de irem até as unidades de saúde ou que que participarem de alguma ação coletiva, como igrejas, times, grupos de dança, feiras, entre outras organizações, podem entrar em contato com a SMS para agendar a vacinação no local.

Fonte: Prefeitura de São Cristóvão – Foto: Inácio Prado