Grupo 1 da 26ª edição da Copa Brasil de Kart termina com grandes disputas em Aracaju

Depois de dias ensolarados, o domingo (27) teve tempo instável, alternando sol e chuva, o que aumentou ainda mais a emoção na disputa das Finais do Grupo 1 da 26ª edição da Copa Brasil de Kart, realizada no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju (SE).

Com organização da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), em parceria com a Federação Sergipana de Automobilismo (FSA), onze novos campeões da segunda maior competição do kartismo nacional já foram conhecidos nesta 26ª edição e a disputa segue a partir de terça-feira (29) com o Grupo 2 e mais 10 categorias.

Novidade em competições nacionais, as categorias OKN estrearam com grande sucesso, grids fortes e boas brigas na abertura da Final.

Na OKN Júnior, o gaúcho Nicolas Guth surpreendeu e superou o goiano Theo Salomão, que fez a pole, venceu as duas corridas classificatórias e terminou com o vice. Com o resultado, Guth chegou ao seu segundo título na Copa (foi campeão da Júnior Menor no ano passado). Além disso, o piloto de 12 anos ganhou um prêmio especial: ele passa a integrar a Academia CBA de Pilotos e vai disputar a Copa do Mundo de Kart OKN Júnior, em setembro, na Itália, com equipamentos e inscrição pagos pela CBA.

Na OKN, muita disputa do começo ao fim, com uma garoa caindo em alguns momentos e tornando-se um ingrediente a mais nesta grande batalha. No final, vitória do paranaense Firás Fahs, que superou em cinco segundos um dos maiores campeões do kartismo nacional, o carioca Olin Galli, que havia partido da pole na Final. Foi o primeiro título nacional de Fahs, que tem 16 anos.

Na categoria Mirim, o paranaense Igor Ohpis, de 9 anos, também venceu seu primeiro nacional ao superar o paraense Noah Diamantino, que havia dominado a categoria até então, com pole e vitórias nas classificatórias. Os dois brigaram do início ao fim e fizeram um duelo de “gente grande” na Final.

A F4, com 20 karts no grid, também manteve um alto nível de disputas com vitória do paulista Guilherme Bittencourt, de 16 anos, que também venceu a Copa pela primeira vez.

Na sequência, foi a vez dos pilotos da F4 Grand Super Sênior e F4 Sênior 60+ e o lugar mais alto do pódio ficou com dois pilotos que já sentiram o gostinho de ser campeão em outras oportunidades. Marcos Adriano venceu na F4 Grand SS, chegando ao seu quarto título na Copa. Euvaldo Luz foi o primeiro na F4 Sênior 60+ e alcançou o tricampeonato.

Na Cadete, com 22 karts no grid, mais emoção e o campeão definido nas últimas curvas na briga entre os maranhenses Benny Abdalla e Murilo Dominguez. Com apenas 10 anos, Abdalla – que já havia vencido as duas classificatórias – levou a melhor e faturou seu primeiro título na Copa Brasil.

Na F4 Super Sênior, Rodrigo Piquet, sobrinho do tricampeão de F1 Nelson Piquet, conquistou sua segunda Copa Brasil, depois de 15 anos.

Os karts mais velozes do Brasil também fizeram uma grande Final. Pole position, o multicampeão Olin Galli acabou tendo problemas e abandonou logo no início. A vitória na Shifter Graduado ficou com o goiano Fausto Filho, de 15 anos, que conquistou seu primeiro título. Na Shifter Super Sênior, o mineiro Marco Antonio Raimundo dominou e chegou ao bicampeonato.

Fechando o Grupo 1, a F4 Sênior contou com domínio de Vinicios Corbo, que ficou com o segundo título seguido na Copa.

No Grupo 2, estarão em jogo os títulos das categorias Mini, Novato, Sênior AM X30, Sênior Pro X30, F4 Júnior, OK N Master, Super Sênior, Grand Super Sênior / 60+ e F4 Graduado.

Os campeonatos de kart organizados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (Copa Brasil e Brasileiro de Kart) contam com o patrocínio do Banco BRB, o ‘Patrocinador Máster do Automobilismo Brasileiro’ e MG Pneus.

