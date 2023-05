Grupo Banese estará presente na 4ª edição do “Sergipe é Aqui”, em Estância

A quarta edição do “Sergipe é Aqui”, no município de Estância, contará com a presença das equipes do Banese e da Mulvi, que ofertarão aos estancianos acesso facilitado ao portfólio de produtos e serviços financeiros das duas empresas. O evento acontecerá nesta sexta-feira, 12, na Escola Municipal Maria Izabel Carvalho Nabuco D’Avila.

O “Sergipe é Aqui” é o programa do Governo de Sergipe criado para democratizar e facilitar o acesso da população do interior do estado aos serviços públicos ofertados por secretarias e órgãos da administração estadual.

Na escola localizada no bairro São Jorge, em Estância, os atendimentos acontecerão das 8h às 16h. No espaço do Banese no local a população poderá solicitar abertura de conta corrente ou poupança, negociar dívidas existentes junto ao banco ou ao cartão de crédito Banese Card, contratar crédito (seja Pessoa Física ou Jurídica) ou consórcios.

A equipe do Banese + Agro, composta por gerentes de negócios especializados no setor agropecuário também estará presente, e atenderá as demandas apresentadas por produtores rurais de Estância e de municípios vizinhos.

Durante o “Sergipe é Aqui” será possível, ainda, solicitar adesão aos produtos da Mulvi, a exemplo do Banese Card e da “maquininha” da Mulvi Pay, solução para meios de pagamentos destinada a empresários, microempreendedores formais e informais, que conta com soluções para ajudar no crescimento dos negócios.

Os estancianos que tiverem dívidas junto ao Banese Card e quiserem negociá-las terão benefícios exclusivos, como descontos de até 90% nos encargos da dívida e parcelamento em até 18 vezes. Também será possível solicitar alteração do limite de crédito do cartão e emissão de 2ª via da fatura e boletos.

Serviços ofertados pelo Grupo Banese

Confira, a seguir, a lista completa de serviços que serão ofertados pelas empresas do Grupo Banese durante a 4ª edição do “Sergipe é Aqui”, em Estância:

Banese

Abertura de contas corrente e poupança;

Linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas;

Atendimento especializado do Banese + Agro para produtores rurais;

Linhas de crédito rural para custeio e investimento agropecuário;

Linha de crédito para fortalecimento e apoio à agricultura familiar;

Negociação de dívidas.

Banese Card/Mulvi:

Adesão ao cartão de crédito;

Negociação de dívidas;

Atualização cadastral;

Alteração do limite de crédito;

Adesão à fatura do cartão de crédito por e-mail;

Impressão da 2ª via de fatura e boleto;

Suporte para acesso aos canais digitais.

Mulvi Pay:

Adesão às soluções de pagamentos (maquininhas) da Mulvi Pay.

Ascom Grupo Banese