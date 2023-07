Grupo Consciência Raiz leva samba e poesia para Universidade Federal

O Grupo de Samba Consciência Raiz vai se apresentar no Centro de Vivência da UFS, do campus São Cristóvão, na próxima sexta, 07, às 19h, com entrada franca. A roda de samba faz parte do projeto de extensão ‘Consciência Raiz: samba e poesia”, que traz apresentações temáticas até dezembro.

Nesta primeira roda, o tema é “O samba pede passagem: o terreiro e a semente da palavra”, com destaque para músicas e poemas que trazem toda a força da matriz africana. A apresentação tem por base a percussão acentuada, com atabaques, tambores, agogôs e tamborins, a levada do cavaquinho e o canto coral, com ênfase no gênero partido alto, samba de roda e samba dolente, que são sementes que se cruzam com a ancestralidade do Jongo e do Lundu.

O repertório do grupo destaca sambas compostos em homenagem às entidades sagradas das religiões de matriz africana, além de pontos e cantos tradicionais. Também será revisitado o repertório de vários sambistas relevantes para a cultura nacional com destaque para a poesia de Almir Guineto, Luis Carlos da Vila, Leci Brandão, além de sambas interpretados por Beth Carvalho e Clara Nunes. Na ocasião, serão declamados poemas voltados para a afirmação de vozes negras ou comprometidas com a cultura afro como Conceição Evaristo, Fátima Trinchão, Nei Lopes, Cruz e Souza, Selito SD, Thiago B. Mendonça, além de poemas autorais e outros que eventualmente possam ser apresentados pelo público no momento do “microfone interativo” que estará à disposição no intervalo entre as canções.

Sobre o grupo

O grupo de samba Consciência Raiz é formado por professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe, por sambistas forjados nas rodas de samba das periferias de São Paulo, músicos são cristovenses e sergipanos praticantes do samba tradicional de terreiro. O desejo de fazer samba e viver o samba, mais do que viver de samba, sempre moveu os integrantes do grupo. Através da poética do samba, sua proposta é promover a difusão de uma forma de coletividade crítica e solidária.

A primeira apresentação do coletivo aconteceu no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro de 2021. O grupo é formado por Daniel Christian, Deivid Christian, Antônio Pereira, William Piauí, Geraldo Campos, La Conga, Felipe Gomes, Naldo do Cavaco, Paulo Henrique, Débora de Gois e Mariana Santos. Para esta apresentação, o grupo conta com músicos convidados como Joca, da banda Casaca de Couro, e a violinista Maisa Nascimento. Além das colaborações de Claudia Santos, Alisson Castro, Chris, Dandara e Ju Almeida.

Texto e imagem Juliana Almeida