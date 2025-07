Grupo de Alcoólicos Anônimos (AA), completa 46 anos no município de Estância

O Grupo Estanciano de Alcoólicos Anônimos (AA), está completando 46 anos de existência na cidade de Estância. Sua fundação aconteceu no dia 7 de julho de 1979.

Durante sua extensão, este grupo salvou muitas vidas que estavam presas ao mundo do alcoolismo, e neste sábado (26), os membros do Grupo Estanciano de Alcoólicos Anônimos, vão festejar essa passagem importante no município.

De acordo com Zé dos Santos, integrante dessa Irmandade, a comemoração vai acontecer no Colégio Sagrado Coração de Jesus, a partir das 19h.

Vale ressaltar, para quem deseja integrar, o Grupo Estanciano de Alcoólicos Anônimos funciona às sextas-feiras á noite, no Colégio Sagrado Coração de Jesus.

Preâmbulo de A.A.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS é uma Irmandade de pessoas que compartilham, entre si, suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudarem outras a se recuperarem do alcoolismo.

O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de A.A., não há taxas ou mensalidades, somos autossuficientes, graças às nossas próprias contribuições.

A.A. não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição; não deseja entrar em qualquer controvérsia; não apoia nem combate quaisquer causas.

Nosso propósito primordial é mantermo-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade.

Por Magno de Jesus