Guarani da Taboca e Flamenguinho das Queimadas decidem quem será campeão em Itabaiana

A Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria de Esporte e Lazer promove neste domingo, 19, a Super Copa 2025, onde se enfrentarão Guarani da Taboca e Flamenguinho das Queimadas, campeões da Copa Ivo Duran e Copa Chico Cantagalo, respectivamente.

O duelo dos campeões acontecerá no campo do povoado Carrilho, a partir das 08h, com premiação de R$ 5 mil para o campeão e R$ 2.500,00 para o vice-campeão. A expectativa é de um grande público e torcidas animadas apoiando o time do coração.

O Guarani conquistou a competição que envolve os times dos povoados e o Flamenguinho, o campeonato dos times da cidade.

Tanto a Super Copa, como também a Copa Ivo Duran e a Copa Chico Cantagalo são competições que ajudam a fortalecer o futebol amador de Itabaiana, que tem crescido cada vez mais e a gestão municipal tem dado todo apoio aos times participantes.

