Guarda Municipal de Socorro apresenta novo comando

Cerimônia reuniu toda a tropa da Guarda e contou com a presença do prefeito Samuel Carvalho

O novo comando da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro foi apresentado nesta quarta-feira (22) durante solenidade no Centro Estadual de Educação Profissional Professora Neuzice Barreto. A cerimônia contou com a presença do prefeito do município, Samuel Carvalho, do vice-prefeito, Elmo Paixão, e diversas autoridades locais.

O novo corpo de comando é formado por Renilton Santos, que assume como comandante; Washington Esteves, no cargo de subcomandante, e Bárbara Bispo, como diretora operacional. Eles trabalharão em conjunto com uma equipe altamente capacitada, composta por diretores, assessores, inspetores e supervisores, com a missão de garantir a proteção da população, além de zelar pelos bens, serviços e instalações do município.

Samuel Carvalho, prefeito do município, celebrou a cerimônia. “Estou muito feliz em poder participar desse evento inédito da Guarda Municipal de Socorro, a apresentação oficial de todo o comando, tanto do comandante e subcomandante, quanto da parte executiva e diretiva. Apresentamos também algumas propostas, como o cerco inteligente, a reestruturação da guarda com relação às viaturas, às munições e aos armamentos”, disse o gestor, que aproveitou para agradecer aos parlamentares que enviaram emendas para a Guarda Municipal, com destaque para o senador Alessandro Vieira.

Durante a cerimônia, o comandante Renilton Santos afirmou ter grandes planos para a nova gestão, “vamos viabilizar uma melhoria no patrulhamento preventivo e ostensivo, temos a intenção também de, futuramente, realizar a reformulação do plano de carreira, bem como a construção da nossa base administrativa. Então são muitos planos, muitos projetos, juntamente com os nossos guardiões, que são colaboradores fundamentais para que esse trabalho continue com muita força e sempre com o nosso objetivo maior que é proteger o cidadão socorrense”, afirmou.

O momento foi marcado pela participação de toda a tropa da Guarda Municipal, feito inédito no município. “Hoje o dia é especial para todos os guardiões e para o novo comando, vez que é a primeira vez em que o comando, de forma oficial e formal, reúne toda a tropa, inclusive com a presença do prefeito e do seu vice, Dr. Samuel Carvalho e Elmo Paixão. A tropa ansiava e almejava esse encontro com todo o comando, seja comandante, subcomandante, diretor, seus assessores, inspetores, etc, todo o corpo administrativo da Guarda de Socorro”, relatou o subcomandante Washington Esteves, que informou que a perspectiva agora é ouvir a tropa sobre suas demandas, sugestões e anseios.

Novo comando

O novo comandante da Guarda Municipal, Renilton Santos, é graduado em Direito pela Universidade Tiradentes, técnico em Segurança no Trabalho e em Contabilidade. Possui vasta experiência na segurança, com 10 anos de atuação na Guarda Municipal de Socorro, onde durante 7 anos atuou como subcomandante.

Washington Esteves assume o cargo de subcomandante. Graduado em Direito, pós-graduado em Direito público, é guarda municipal há 16 anos, onde atuou na Ronda Escolar e em diversas frentes.

Bárbara Bispo assume o cargo de diretora operacional, tornando-se a primeira mulher a ocupar a função. É graduada em Segurança Pública, MBA em Gestão de Segurança Pública e Guarda Municipal há 10 anos. Bárbara também foi Membro Fundadora da Ronda Escolar e da Patrulha Maria da Penha.

Os demais membros da diretoria também foram apresentados, sendo eles: Anderson Santos, Antônio Nascimento, Tarcísio Henrique e Wesley Rocha. Assim como os assessores, inspetores e supervisores que compõem o organograma administrativo da Guarda Municipal de Socorro.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação