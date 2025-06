GUSTAVO MIOTO COMANDA NOITE DE SANTO ANTÔNIO NO ARRAIÁ DO POVO E HEITOR COSTA É UMA DAS ATRAÇÕES

A sexta-feira, 13, dia dedicado a Santo Antônio, vai ser de muita animação nos festejos juninos promovidos pelo Governo de Sergipe. No Arraiá do Povo, o público vai poder dançar ao som de Cintura Fina, às 19h, Ranniery Gomes, às 21h, Gustavo Mioto, às 23h, e Israel e Rodolfo, 1h. No Palco 360º, Dudu Moral comanda a festa durante os intervalos.

Ainda na Orla da Atalaia, o dia do ‘santo casamenteiro’ conta com as atrações da Vila do Forró. A partir das 17h30, o Coreto da Vila recebe Joilson do Acordeon e Trio Boladão. Já no Teatro, os espetáculos ‘Juninho e sua turma no São João Seguro’, do Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros, e ‘Forró Sobre Rodas’, da Cia Loucurart, devem encantar o público presente, às 18h30 e 20h, respectivamente.

Para os turistas e sergipanos forrozeiros poderem apreciar mais da cultura do estado, o Barracão da Sergipe recebe, às 19h, Gilson do Acordeon, às 20h30, a Quadrilha Flor do Sertão, às 20h30, Allana Show e, fechando as apresentações da noite, às 23h, Bete Evanny.

Já na zona norte de Aracaju, o bairro 18 do Forte recebe a 17ª edição do Arrastapé do 18. A noite de abertura reúne grandes artistas, como a banda Baú das Antigas, que sobe ao palco às 20h, trazendo sucessos conhecidos do público, e Batista Lima, às 22h, com o melhor do forró romântico. A partir das 0h, o show continua com o arrocha de Heitor Costa e a irreverência de Jú Marques, às 2h, cantora que tem se destacado nas redes sociais por adaptar músicas de artistas como Bon Jovi e Bonnie Tyler para os ritmos da seresta e sertanejo.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa

Arraiá do Povo

19h – Cintura Fina

21h – Ranniery Gomes

23h – Gustavo Mioto

01h – Israel e Rodolfo

Palco 360º (nos intervalos): Dudu Moral

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Joilson do Acordeon e Trio Boladão

Teatro

18h30 – Juninho e sua turma no São João Seguro (Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros)

20h – Forró Sobre Rodas (Cia Loucurart)

Barracão da Sergipe

19h – Gilson do Acordeon

20h30 – Quadrilha Flor do Sertão

21h30 – Allana Show

23h – Bete Evanny

Arrastapé do 18

20h – Baú das Antigas

22h – Batista Lima

0h – Heitor Costa

2h – Jú Marques

Foto: Igor Matias