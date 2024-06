Gustinho anuncia liberação de R$ 2,3 mi para construção de praças

O deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou nesta semana uma importante conquista para a população de Lagarto: a liberação de mais R$ 2,3 milhões destinados à construção de três novas praças no município. As localidades beneficiadas serão o Kaptiva, o João e Júlia Nogueira e o povoado Jenipapo.

Esses novos espaços de lazer e convivência são esperados com grande entusiasmo pela comunidade, pois além de promoverem o bem-estar e a qualidade de vida, também representam a valorização das áreas onde serão construídos. “São espaços importantes de lazer e também de valorização das localidades”, destacou o deputado Gustinho Ribeiro.

O deputado também fez questão de agradecer à prefeita Hilda Ribeiro pela dedicação e parceria. “Quero expressar minha gratidão à prefeita Hilda Ribeiro pela incansável dedicação e pela parceria essencial para que essa conquista se tornasse realidade. Juntos, estamos trabalhando para oferecer melhores condições e mais qualidade de vida para todos os lagartenses”, afirmou Gustinho Ribeiro.

A construção das novas praças mostra o compromisso do mandato do deputado Gustinho Ribeiro com o desenvolvimento urbano e o bem-estar social de Lagarto. A expectativa é que as obras se iniciem em breve, trazendo mais beleza e funcionalidade para Lagarto.

Fonte e foto assessoria