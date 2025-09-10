Gustinho Ribeiro assegura recursos para saúde em Brejo Grande, Arauá e Riachão do Dantas

O deputado federal Gustinho Ribeiro garantiu mais de R$ 4,5 milhões em recursos para Brejo Grande, Arauá e Riachão do Dantas, fortalecendo a atenção primária à saúde.

O deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou a liberação de mais de R$ 4,5 milhões em emendas parlamentares para fortalecer a saúde em três municípios de Sergipe. Os valores foram destinados ao Piso de Atenção Primária (PAP), programa essencial para garantir qualidade e ampliação da rede de atenção básica em todo o Brasil.

Do total, Brejo Grande foi contemplado com R$ 2.553.622,00, enquanto Arauá e Riachão do Dantas receberam R$ 1 milhão cada. Esses investimentos vão permitir a melhoria da infraestrutura das unidades básicas de saúde, aquisição de medicamentos e ampliação de serviços médicos essenciais à população.

Gustinho Ribeiro destacou que os repasses demonstram o compromisso do mandato com a vida das pessoas. “Nossa maior motivação é ver os resultados chegando diretamente onde a população mais precisa. Essas emendas fortalecem o atendimento e garantem mais dignidade a quem busca os serviços de saúde”, afirmou.

De acordo com o Ministério da Saúde, o PAP é responsável por financiar ações e serviços da atenção primária, considerada a porta de entrada do sistema de saúde no Brasil. Informações detalhadas sobre o programa podem ser consultadas no site oficial do governo: https://www.gov.br/saude.

O anúncio foi recebido com entusiasmo nas cidades contempladas, que aguardam melhorias significativas na qualidade do atendimento. Para os gestores locais, a chegada desses recursos representa um avanço no cuidado com a população.

Com a destinação dessas emendas, Gustinho Ribeiro reforça sua atuação como um dos parlamentares que mais direciona recursos para a saúde em Sergipe, consolidando sua presença junto às comunidades.

Texto e foto assessoria