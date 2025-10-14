Gustinho Ribeiro entrega cinco sistemas  e transforma comunidades de Lagarto

O deputado federal Gustinho Ribeiro inaugurou cinco sistemas de abastecimento de água em Lagarto, beneficiando centenas de famílias e garantindo mais saúde e qualidade de vida para o interior de Sergipe.

O município de Lagarto, em Sergipe, vive um novo momento com a inauguração de cinco sistemas de abastecimento de água realizados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro. A ação, fruto de uma parceria com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), beneficia centenas de famílias de comunidades rurais que antes conviviam com a escassez de água potável.

As localidades atendidas são Luiz Freire, Cova da Onça, Juerana — onde foram perfurados dois poços — e Poeirão, todas situadas na Colônia Treze, uma das regiões mais tradicionais de Lagarto. Com os novos sistemas, os moradores passam a contar com abastecimento regular e seguro, o que representa mais saúde, conforto e qualidade de vida.

Durante a inauguração, Gustinho Ribeiro destacou o compromisso com o desenvolvimento do interior sergipano.

“Seguimos firmes, levando desenvolvimento e dignidade para quem mais precisa. Esses sistemas de água representam um passo importante para garantir qualidade de vida e esperança para as famílias do campo”, disse o parlamentar.

O investimento reforça o papel do DNOCS como órgão estratégico no combate à seca e na ampliação do acesso à água no Nordeste. De acordo com informações disponíveis no site oficial do DNOCS

, o órgão atua em obras de infraestrutura hídrica, irrigação e saneamento, promovendo inclusão e sustentabilidade em regiões historicamente afetadas pela estiagem.

Com o novo sistema, os moradores de Lagarto comemoram a chegada de uma infraestrutura essencial para o bem-estar da população. A ação liderada por Gustinho Ribeiro é vista como um exemplo de política pública eficiente e transformadora, voltada para as reais necessidades do povo sergipano.

