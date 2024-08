Gusttavo Lima, Bell Marques e Tomate preparam show especial para o Réveillon VIDAM 2025

Em março deste ano, o Grupo VIDAM fez o lançamento oficial do Réveillon 2025 ‘A magia dos carnavais’ e anunciou as principais atrações que vão comandar o show da virada que são: Gusttavo Lima, Bell Marques e Tomate.

Os artistas adiantaram que estão preparando apresentações especiais para este momento único, com repertório de qualidade e muito alto astral para brindar a entrada do ano novo.

O evento se consolidou como a maior festa de Réveillon do país e atrai milhares de sergipanos e turistas para a Ilha do Sol.

Com um conceito de luxo, o Réveillon VIDAM Hotel Aracaju é o destino perfeito para quem busca uma experiência exclusiva e inesquecível, combinando as melhores atrações, um ambiente sofisticado com decoração e gastronomia de primeira, além de comodidades como translado, conforto e segurança.

Passaporte

Adquira agora mesmo o seu passaporte para a virada do ano mais luxuosa do país através do site https://www.hotelvidam.com/reveillon e entrar no clima do Réveillon VIDAM 2025.

