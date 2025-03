Hackaju 2025: Aracaju recebe primeira edição de maratona de inovação

Entre os dias 4 e 6 de abril, Aracaju será palco da primeira edição do Hackaju, uma maratona de inovação voltada para transformar o setor público por meio da tecnologia. O evento acontecerá no Caju Hub e reunirá programadores, designers, pesquisadores, servidores públicos e empreendedores para desenvolver soluções criativas e eficazes para desafios enfrentados pela administração pública.

Durante três dias intensos de colaboração, os participantes formarão equipes e contarão com mentorias especializadas para criar projetos inovadores. A proposta é modernizar serviços, aumentar a eficiência da gestão pública e aproximá-la da população.

O diretor-executivo do Instituto de Inovação de Sergipe, Marcos Vasconcelos, destacou a importância de trazer o evento para a capital sergipana. “A primeira edição do Hackaju marca o início de uma nova era para a inovação no serviço público em Sergipe. Queremos mostrar que é possível unir tecnologia e gestão pública para melhorar a vida das pessoas. Esse evento é uma oportunidade para que talentos locais desenvolvam ideias que podem se transformar em soluções reais para os desafios da administração pública”.

A programação do Hackaju 2025 contará com palestras, workshops e momentos de integração entre os participantes, criando um ambiente dinâmico e propício para a inovação.

O evento é uma realização do Instituto de Inovação de Sergipe, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde). As inscrições serão abertas em breve, e a expectativa dos organizadores é reunir um público diversificado e engajado, pronto para construir o futuro da gestão pública através da tecnologia.

