Hackathon MelhorAI acontece nesta semana no SergipeTec

O Parque Tecnológico de Sergipe – SergipeTec – realiza nesta semana, de 24 a 26 de outubro, o Hackathon MelhorAI, que visa engajar jovens na criação de soluções inovadoras para transformar a educação em Sergipe.

“O Hackathon é uma maratona de inovação que serve para criar soluções inovadoras para problemas que já existem. A intenção do SergipeTec em proporcionar a realização deste evento é para que a comunidade que participa das ações do parque possam usar todo o conhecimento e recursos que o parque proporciona para poder incentivar e criar soluções inovadores para os problemas da nossa própria comunidade”, destaca Márcio Melo, professor e organizador do evento.

O propósito do evento é fomentar o empreendedorismo e a inovação entre jovens estudantes, promover a inclusão social e a diversidade utilizando tecnologia, estabelecer conexões entre estudantes, mentores e profissionais e ajudar na criação de projetos relevantes para pré e incubação no SergipeTec. Os temas abordados serão: Acesso à educação de qualidade, Tecnologias educacionais Inclusão, diversidade Habilidades do século XXI.

“Este é o primeiro Hackathon que será 100% realizado pelo SergipeTec e isso é muito importante porque consolida nossas ações dentro da área de inovação do parque e contribui também para trazer a comunidade de estudantes de nível médio e superior para trazer suas soluções tecnológicas. O SergipeTec tem todo compromisso com os estudantes de contribuir com o desenvolvimento de empresas na área de tecnologia”, afirma Vitor Vz, gestor de Inovação do SergipeTec.

O Hackathon possui como público alvo estudantes do ensino médio, técnico e superior da rede pública e privada de Sergipe e possui como objetivo a capacitação de 100 jovens, a criação de redes de colaboração e portfólio de projetos com impacto educacional.

A estudante Lorena da Conceição, que participou da primeira edição do Programa Inovar-SE, está ansiosa para fazer parte do Hackathon MelhorAI.

“O Hackathon é um evento muito interessante e que contribui para o desenvolvimento de cada um dos participantes que interagem bastante sobre os projetos que irão desenvolver. Com a realização deste evento no SergipeTec, nós vamos aprender ainda mais sobre diversas coisas, ressaltou a estudante.

As inscrições para o evento podem ser realizadas através do link: https://www.sympla.com.br/hackathon-melhorai—melhorando-a-educacao-ao-nosso-redor__2664928

Texto e foto Felipe Martins