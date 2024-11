Happy Friday: compre no Shopping Jardins e ganhe ingressos para o Patati Patatá Circo Show

Além dos descontos nas lojas, consumidor pode aproveitar a promoção que acontece entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro de 2024

O Shopping Jardins adiciona ainda mais alegria ao tradicional período de ofertas de fim de ano e promove a campanha Compre e Ganhe ingressos para o Patati Patatá Circo Show. Além de aproveitar os descontos que chegam a 70% a partir desta quinta-feira, 28 de novembro, o consumidor que juntar R$200 em compras nas lojas do shopping terá direito a dois vouchers para serem trocados por um par de ingressos infantis (até 12 anos) na bilheteria do circo. A promoção é válida até o dia 1º de dezembro ou enquanto durar o estoque de vouchers, o que ocorrer primeiro. A retirada deve ser feita no Posto de Trocas localizado em frente à loja Centauro, após cadastro das notas fiscais no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

O Patati Patatá Circo Show está localizado no terreno anexo ao Shopping Jardins em curta temporada até o dia 15 de dezembro. A promoção é limitada a dois vouchers por CPF cadastrado e o acesso ao espetáculo será mediante a troca dos cartões por ingressos na bilheteria e a disponibilidade de assentos nos dias e sessões do espetáculo em Aracaju (SE). O regulamento completo está disponível no Shopping Jardins App (Android e iOS).

O show já assistido por mais de 2,5 milhões de pessoas apresenta um universo cheio de encanto e magia onde as famílias têm a oportunidade de sorrir e brincar com os melhores amigos da criançada, Patati Patatá, e vivenciar momentos únicos com os personagens que fazem sucesso na TV: Nutrícia, Quase, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo. A atração reúne números circenses e performances embaladas pelos sucessos musicais dos palhaços que encantam o público há 40 anos.

As sessões acontecem às sextas às 19h30 e aos sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30.

Happy Friday

A campanha que neste ano de 2024 acontece de 28 de novembro a 1ª de dezembro, oferece excelentes oportunidades para renovar o guarda-roupa, equipar a casa, atualizar os equipamentos eletrônicos, de informática e telefonia, experimentar novos produtos ou saborear delícias gastronômicas com condições especiais. Durante a Happy Friday, o consumidor encontra ofertas em diferentes segmentos, como moda, calçados, acessórios, eletroeletrônicos, decoração, utilidades para o lar, beleza, perfumaria, gastronomia e serviços.

Horário especial

De sexta-feira a domingo, 29 de novembro a 1º de dezembro, o Shopping Jardins funcionará em horário ampliado. Na sexta-feira (29), a Lojas Americanas abrirá às 6h; Casas Bahia, Magazine Luiza e Le Biscuit, às 7h; grandes lojas, às 8h; demais lojas e operações de lazer e alimentação, às 9h. O horário de encerramento permanecerá às 22 horas.

No sábado (30), o Shopping Jardins estará aberto das 8h às 22h, com Lojas Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza e Le Biscuit abrindo às 8h; grandes lojas, às 9h; demais lojas e operações de lazer e alimentação, às 10h.

No domingo (1º), a Lojas Americanas funcionará das 10h às 21h; Casas Bahia, Magazine Luiza, Le Biscuit, alimentação e lazer, das 12h às 21h; grandes lojas das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Foto Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação