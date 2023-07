Hapvida NotreDame Intermédica promove homenagem a avós nas unidades da empresa no Brasil

Ações fazem parte do projeto Apaixonados pela Vida que tem como objetivo promover o acolhimento e o cuidado com excelência dos clientes durante a experiência hospitalar

Para celebrar o Dia dos Avós, a Hapvida NotreDame Intermédica preparou uma série de homenagens nos 84 hospitais da empresa. Até o próximo domingo, 30, além de uma visita especial, estarão sendo entregues cartões dos netos para os avós ou dos avós para os netos, nas UTIs adulta e pediátrica respectivamente, e a entrega de um molde da mão dos recém-nascidos, nas UTIs neonatal.

A homenagem faz parte do projeto “Apaixonados pela Vida”, realizado em todas as unidades da Hapvida NotreDame Intermédica pelo Brasil, em Aracaju a ação aconteceu no Hospital Gabriel Soares, e teve como objetivo a promoção de ações que acolham e cuidem com excelência dos clientes durante toda a experiência hospitalar.

De acordo com a Dra. Franciane Gonçalves, diretora médica executiva da Hapvida NotreDame Intermédica, além de melhorar o relacionamento com familiares, o projeto proporciona boas experiências dentro de um contexto de apreensão em ambientes hospitalares. “Oferecemos conforto emocional aos familiares e pacientes, tornando o ambiente mais acolhedor, reduzindo o impacto da internação e fortalecendo o acolhimento”, afirma.

