Heliomarto, o Abençoado recebe apoio de Rodrigo, Nitinho e Aroldo Franca

Esta sexta-feira (23) foi marcada por três encontros políticos importantes no município de Salgado, após o médico veterinário Heliomarto, o Abençoado, (PL), receber o apoio do deputado federal Rodrigo Valadares (Umbe), do também deputado federal, Josenito Vitale, o Nitinho e do empresário Aroldo Franca.

O candidato a vereador por Salgado, Heliomarto, o Abençoado, disse que durante a conversa que teve com Rodrigo, o parlamentar disse que, assim que passar o período eleitora, o parlamentar iria em busca de recursos para atender demandas de povoados de Salgado.

Já durante a conversa com o empresário Aroldo Franca, declarou apoio a Heliomarto, o Abençoado, afirmando que “ele é um homem de bem e merece o nosso respeito”.

Com o amigo Nitinho, Heliomarto confirmou o apoio que recebeu a aproveitou para agradecer às respostas feitas pelo parlamentar,enquanto parlamentar no que se refere a emendas para Salgado.