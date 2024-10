Hemose realiza coleta externa em Lagarto nesta sexta-feira e sábado, 18 e 19

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) inicia o calendário de coletas externas de outubro, com uma ação itinerante no município de Lagarto, localizado na região Centro-Sul do estado. Ela acontece em dois dias: nesta sexta-feira, 18, das 10h às 14h; e no sábado, 19, de 8h às 15h, no Centro Especializado de Reabilitação (CER III), localizado na avenida Senador Lourival Batista, número 750, bairro Estação.

As coletas são realizadas em parceria com a Secretaria de Saúde local, que disponibiliza o espaço para coleta do sangue; e o grupo de doadores ‘Salvar vidas não custa nada’, que colabora na mobilização de parceiros e da população para doação. A coleta externa tem como finalidade promover o acesso de forma mais rápida e segura ao serviço, além de incentivar a fidelização ao ato contínuo de doar para ampliar os estoques dos sangues.

Coleta Itinerante

A responsável pela gerência de Distribuição de Sangue e Hemocomponentes, Brenna Loreny Santos Chagas, ressaltou a importância da descentralização da coleta de sangue que sai de Aracaju, sede do Hemocentro de Sergipe, e vai até os municípios. “Ao deslocar o serviço, buscamos ampliar as doações para garantir atendimento transfusional de pacientes assistidos na rede hospitalar”, comentou a biomédica. Ela acrescentou que a hemorrede é composta por 37 unidades dentre hospitais e maternidades públicas no estado.

O Hemose é uma unidade estratégica que atua na captação, coleta, testes sorológicos, tipagens e fracionamento do sangue em hemácias, plaquetas e plasma. São hemocomponentes fundamentais para o tratamento de pessoas com câncer, leucemias, anemias crônicas e doenças do sangue como anemia falciforme, além de cirurgias de grande porte e vítimas de acidentes de trânsito com traumas.

Critérios

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos (menores de idade devem apresentar termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal), pesar acima de 50 quilos, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar um documento oficial original com foto. Também é importante dormir pelo menos seis horas na noite anterior à doação e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem o procedimento.

Serviços

O cidadão também pode fazer seu agendamento para doação de sangue individual ou em grupo, visitas técnicas e palestras informativas em escolas de ensino fundamental e médio, instituições de ensino profissionalizante, universidades e empresas da iniciativa pública e privada sobre o serviço. Para isso, basta entrar em contato com a equipe do Serviço Social do Hemose, através dos telefones (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174; ou pelo endereço eletrônico ssocial.hemose@fsph.se.gov.br.

Foto: Mário Sousa/SES