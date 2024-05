Hilda Ribeiro e pré-candidata Rafaela de Hilda visitam shopping Centro-Sul

Na tarde desta segunda-feira, 6, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro; e a pré-candidata a prefeita, Rafaela de Hilda; juntamente com vice-prefeito Fábio Frank e o presidente da Câmara de Vereadores, Amilton Fontes; visitaram as instalações do Shopping Centro-Sul, de propriedade do empresário Zezé Rocha.

Hilda e Rafaela conheceram todos os espaços do mais novo shopping de Sergipe e visitaram também o hotel e o centro empresarial que compõe todo o complexo do empreendimento.

“Agradeço o convite do empresário Zezé Rocha e estou muito feliz de poder ver como está bonito e grandioso o Shopping Centro-Sul. Isso mostra como Lagarto vem crescendo e se desenvolvendo. Esse novo empreendimento é muito significativo para nós”, destacou a prefeita Hilda Ribeiro.

Para a pré-candidata Rafaela de Hilda, o novo shopping representa a geração de emprego e renda para milhares de lagartenses. “Gostaria de parabenizar o empresário Zezé Rocha pela coragem e iniciativa em tocar um projeto tão importante para Sergipe e, especialmente, para Lagarto. Isso simboliza milhares de empregos diretos e indiretos e uma movimentação muito significativa na nossa economia.”

Para Rafaela, o novo shopping será um espaço de entretenimento. “Além disso, o shopping vai conectar as pessoas, proporcionando um local seguro e de entretenimento. Tenho certeza de que será uma experiência incrível para todos e que irá impulsionar ainda mais o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade!”, completou.

Foto assessoria

Por Fábio Viana