Homem é encontrado morto caído em calçada com uma motocicleta sobre o corpo, em Itabaiana

Um homem foi morto na madrugada desta quarta-feira (2), no Bairro Mamede Paes Mendonça, município de Itabaiana.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o homem foi encontrado caído em uma calçada com uma motocicleta sobre o corpo. Ainda segundo a PM, havia marcas de tiros na região do tórax e lesões no rosto.

A vítima foi identificada como Wendson Almeida, conhecido como “Wendson da BK”. Ele tinha uma loja virtual de celulares e era dono uma hamburgueria.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local

A Polícia Civil irá investigar o caso.