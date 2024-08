Homem é preso por agredir companheira e a enteada de 5 anos, em Aquidabã

Uma criança de cinco anos é uma das vítimas

Uma ação conjunta entre a Delegacia de Polícia Civil de Aquidabã e o 9º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão preventiva de um homem de 25 anos, na tarde desta segunda-feira (12).

Ele é acusado de agredir repetidamente sua companheira e a enteada de apenas cinco anos de idade.

A companheira, que já havia solicitado e obtido uma medida protetiva de urgência no final de julho, relatou que o agressor continuava a desrespeitar as restrições impostas pela Justiça. Diante dessa situação, a Delegacia de Aquidabã, sob o comando do delegado Antônio Francisco, solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo Judiciário, resultando na ação conjunta policial.

O investigado foi detido e agora está à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.

Fonte SSP