Homem é preso por dirigir sob efeito de álcool e por efetuar disparos em Frei Paulo

Policiais do 3º Batalhão prenderam no último domingo (07) um homem por dirigir sob efeito de álcool e porte ilegal de arma de fogo no Centro da cidade de Frei Paulo.

A equipe do 3º BPM recebeu informações de que havia um homem supostamente bêbado efetuando disparos com arma de fogo em um povoado.

Além disso, a policia informou que populares afirmaram que o homem havia batido o carro em um poste.

Em seguida, os policiais encontraram o suspeito com sinais de embriaguez e notaram que o carro realmente havia sido batido, como também apreendeu uma pistola- calibre .380, e 10 cápsulas deflagradas.

Após o teste de alcoolemia, o homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia local.

Com informações da PM/SE