Homem é vitima de tentativa de homicídio e esposa é suspeita

Um homem foi vitima de uma tentativa de homicídio na noite do último domingo (08), no município de Campo do Brito e as informações são de que a sua esposa é a principal suspeita do crime; ela está foragida.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da 1ª Cia do 3º BPM que estive no local e informou que quando os militares encontraram a vítima ferida e sangrando.

A irmã da vitima disse que ele teria dito que a autora das facadas foi a sua esposa.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Regional de Itabaiana, onde recebeu atendimento médico.

O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Campo do Brito.

