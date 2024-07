Homem em situação de rua morre após ter 35% do corpo queimado

Um homem de 54 anos, em situação de rua, morreu no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju, nessa terça-feira (16). Ele estava internado após passar mais de dois meses internado com 35% do corpo queimado.

As informações são de que a vítima foi resgatada por agentes municipais de São Cristóvão no dia 9 de maio e levada para o Hospital Senhor dos Passos, naquela cidade. Dois dias depois, foi transferido para o Huse.

Ainda segundo o Huse, ele estava com queimaduras de 2º grau no rosto, tronco, membros superiores e inferiores. Ele recebeu os cuidados da equipe multidisciplinar da Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Huse, foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, no último dia 8 de julho, chegou a ser transferido para um leito de enfermaria, mas não resistiu.

A Polícia Civil está investigando o caso desde junho.

Foto SES