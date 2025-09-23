Homem fica preso às ferragens após carro capotar na SE-464, em São Cristóvão

Um homem de 44 anos ficou preso às ferragens na manhã desta terça-feira (23), após o veiculo que ele estava sair da pista, colidir com um muro e capotar na rodovia SE-464, no município de São Cristóvão.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o condutor ficou preso às ferragens e foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

Em seguida, recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que a vítima deu entrada, na Ala Verde do Huse, após sofrer o acidente. Ele foi avaliado pelas equipes de Cirurgia Geral e Neurocirurgia e realizou tomografia. Permanece em acompanhamento médico na unidade hospitalar.

Foto: BPRv