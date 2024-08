Um homem de 88 anos morreu após ser atingido no pescoço pelo chifre de uma vaca nesta segunda-feira (05). As informações são de que o caso foi registrado no Povoado Samambaia, no município de Tobias Barreto.

Uma equipe da Polícia Militar atendeu a ocorrência e informou que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas devido a gravidade do ferimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Foto redes sociais