Um homem morreu atropelado por um veiculo Fiat modelo Fiorino no final da manhã desta segunda-feira (13), enquanto tentava atravessar a pista em Campo do Brito.

As informações iniciais são de que a vitima residia no povoado Gameleira, naquele município.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do idoso no local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Foto redes sociais