HOMEM MORRE E QUATRO PESSOAS FICAM FERIDAS APÓS CARRO DE PASSEIO CAIR EM LAGO NA RODOVIA SE-050 EM ARACAJU

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, na noite desta segunda-feira (24), após um carro de passeio bater em um poste e cair em uma ribanceira na Rodovia SE-050, em Aracaju

As informações passadas pelo Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o veículo seguia no sentido Centro/Mosqueiro quando o condutor perdeu o controle da direção, bateu em um poste, capotou e caiu em um lago na região do Bairro Mosqueiro, no trecho em frente ao Sítio Terencio.

O BPRv informou ainda que, quatro vítimas, entre elas uma criança, ficaram presas às ferragens do veículo que ficou submerso. Os feridos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Em seguida, eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas a um hospital para atendimento.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Foto BPRv