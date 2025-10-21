E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 21 de outubro de 2025
Search

HOMEM MORRE EM ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLETA E UM TRATOR NA RODOVIA SE-290 EM CRISTINÁPOLIS

  • |  
Homem-morre-em-acidente-entre-moto-e-trator-na-SE-290-em-Cristinapolis-foto-bprv-2

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um trator deixou uma pessoa morta na noite desta segunda-feira (20), na rodovia SE-290, no município de Cristinápolis.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que quando os agentes chegaram os veículos envolvidos não estavam mais no local.

Ainda segundo o BPRv, a vítima que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A moto foi levada à Delegacia de Cristinápolis para os procedimentos cabíveis.

Com informações e foto do BPRv

Leia também