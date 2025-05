Homem morre em confronto policial após ser flagrado armado em Itaporanga D’Ajuda

Um homem morreu neste sábado (04), após entrar em confronto policial no Povoado Calumbi no município de Itaporanga D’Ajuda.

Durante patrulhamento, os militares receberam informações por meio do Ciosp sobre um homem que estaria transitando em via pública com uma arma na cintura. A equipe se deslocou até o local onde visualizou o suspeito sentado na varanda de sua residência com o armamento em seu colo.

Ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu por uma janela lateral do imóvel efetuando um disparo contra os policiais, que prontamente reagiram a injusta agressão. O homem mesmo alvejado, entrou em uma região de mata fechada não sendo mais visualizado pela equipe.

Durante a fuga, o suspeito deixou uma arma de fabricação caseira cair ao chão.

Ainda de acordo com a PM, uma equipe voltou a ser acionada com a informação de que ele teria retornado para casa. No local, os policiais encontram uma equipe do Samu que confirmou o óbito.

Com informações e foto da PM/SE