Homens invadem chácara, trocam tiros com policiais e um morre em confronto em São Cristóvão

Homens armados invadiram uma chácara na noite deste domingo (29) e tentam assaltar uma chácara onde era realizado um evento onde havia cerca de 40 pessoas, no Povoado Cabrita em São Cristóvão.

As informações são de que os elementos invadiram o estabelecimento provocando terror entre os presentes, porém uma das vitimas conseguiu acionar policia militar que chegou rápido e acabou trocando tiros com os bandidos.

Durante o confronto com os bandidos, um deles e que estava no veiculo que aguardava para dar cobertura, foi alvejado e acabou morrendo, enquanto outros três conseguiram fugir por uma região de mata tomando rumo ignorado.

A policia militar ainda tentou localizar os fugitivos, mas não foi possível. A policia civil vai investigar o caso.

Quem tiver informações que possa ajudar para localizar os elementos deve ligar para o 181.

Foto ilustração – com informações do Instagram do “Informações Policiais”