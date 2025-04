Hora do Carinho com o Bita celebra o amor entre mães e filhos no Shopping Jardins

Atividades com o personagem de bigode laranja acontecem neste fim de semana, 3 e 4 de maio, em Aracaju (SE)

Neste Dia das Mães, o Shopping Jardins preparou uma surpresa cheia de amor e música para as famílias em Aracaju: a Hora do Carinho com o Bita. Nos dias 3 e 4 de maio, às 17h, o jardim de inverno do shopping vai se transformar em um cenário de pura ternura para receber mamães e seus pequenos em um Meet & Greet musical muito especial.

Inspirado no clipe “Recadinho para a Mamãe”, o evento terá como tema “Debaixo das suas asas é o melhor lugar do mundo”. Serão sessões exclusivas para apenas 25 famílias, que poderão reservar seus ingressos pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS) e viver uma tarde inesquecível, com muita recreação, atividades para colorir, canções emocionantes do Mundo Bita e aquele momento mágico de interação com os personagens.

O ingresso tem o valor de R$50, com preço promocional de R$30 para clientes cadastrados no aplicativo do Shopping Jardins. E tem mais: cada família participante ainda ganhará um voucher de R$30 para usar no Parque Brincar de Música, também em cartaz no shopping.

Prepare-se para viver uma tarde de carinho, música e muita fofura – porque debaixo das asas de uma mãe é, sem dúvida, o melhor lugar do mundo.

Hora do Carinho

O quê? Encontro com o personagem Bita com recreação, atividades para colorir, canções emocionantes do Mundo Bita e interação com os personagens.Sábado e domingo, 3 e 4 de maio de 2025, às 17h.Jardim de inverno do Shopping Jardins – aplicativo do Shopping Jardins (

Quando?

Onde? Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE. R$50, com valor promocional de R$30 para pessoas cadastradas no

Quanto?Android e iOS). Cada família ganha voucher de R$30 para o parque Brincar de Música.

Lotti+Caldas Comunicação