Hortas pedagógicas nas escolas de Sergipe melhoram alimentação dos estudantes

Fruto da parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS/SE), o projeto “Implantação de Hortas Pedagógicas em Escolas Públicas” promove, na prática, o aprendizado sobre o cultivo de alimentos saudáveis. As hortas possuem base agroecológica e têm como objetivo ajudar a reduzir o déficit nutricional dos estudantes das comunidades de maior vulnerabilidade socioeconômica em áreas urbanas e periurbanas.

A coordenadora-geral do Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana do MDS (PNAUP), Kelliane Fuscaldi, afirmou que o projeto Hortas Pedagógicas “vai muito além do acesso a alimentos adequados e saudáveis e tanto os alunos, quanto a comunidade escolar podem se favorecer neste processo”.

Segundo Kelliane, a implantação das hortas nas escolas promove “educação ambiental, desenvolvimento de habilidades práticas, promoção de hábitos saudáveis, trabalho em equipe e socialização, estímulo ao pensamento crítico, redução do estresse e melhoria do bem-estar e conscientização sobre a origem dos alimentos, além de ser uma excelente ferramenta para projetos interdisciplinares”, destacou.

Os municípios de Aracaju e Poço Redondo já foram contemplados. Foram escolhidas quatro escolas da rede pública com base na disponibilidade de espaço e no perfil socioeconômico da comunidade escolar. Atualmente, o cuidado das hortas é de responsabilidade dos próprios alunos, professores e demais membros das comunidades escolares.

Irineia Rosa do Nascimento é coordenadora do projeto no Instituto Federal de Sergipe e destaca que o trabalho com as hortas “possibilita a compreensão das disciplinas através da aplicação prática dos conteúdos programáticos, além de melhorar as relações internas entre os alunos”.

Além das escolas

Os conhecimentos sobre o cultivo das hortas ultrapassam o ambiente escolar. Segundo Maria Irlania dos Santos, mãe de uma das estudantes beneficiadas, tudo o que a filha aprendeu sobre as hortas nas escolas foi aproveitado em casa. Maria disse que a estudante deu a sugestão de utilizar o espaço do quintal de casa para cultivar os alimentos.

“Plantando em casa, ela não vai ter química nem nada, vai ser produto limpo, sadio. Nós fizemos um plantio de coentro, aí começamos. Aí depois, nós passamos a plantar tomate, começamos a plantar a cebolinha, a alface”, enumerou.

Além de contribuir com a saúde e melhora nos hábitos alimentares da família, Maria afirmou que o cultivo das hortas em casa também gerou uma fonte de renda extra para a filha. “Ela mesma começou a vender. Quando ela não podia, era eu. Hoje ela compra os materiais da escola com o dinheirinho da venda das verduras de casa”.

O projeto Hortas Pedagógicas também envolve os produtores locais de alimentos, o que auxilia no desenvolvimento das comunidades sergipanas por meio da educação alimentar.

Curso “Gestão de Hortas Pedagógicas”

Para a comunidade que deseja implementar o projeto Hortas Pedagógicas nas escolas, o MDS, em parceria com a Embrapa, oferece um curso de educação à distância para capacitar gestores de escolas públicas e privadas de todo o país.

Além de contemplar os profissionais da educação, o curso também é destinado a gestores da área da saúde, nutrição e agricultura que trabalham em secretarias municipais ou estaduais.

Quase seis mil pessoas concluíram o curso desde o lançamento. A plataforma auxilia a comunidade na criação de comitês locais de gestão, orienta a instalação da horta, aborda estratégias pedagógicas, ajuda na promoção de melhorias nas condições alimentares e nutricionais das escolas e orienta a realização de avaliações periódicas para melhorias e ajustes.

