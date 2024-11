Hospital da Criança completa três anos de funcionamento

O Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza (HC), equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), é voltado exclusivamente ao público infantil de Sergipe e nesta terça-feira, 5, completa três anos de operacionalização. Mantendo uma linha de cuidado qualificada, com acesso humanizado e integral aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o HC funciona no modelo porta aberta para urgência pediátrica e atende casos de baixa e média complexidade em crianças com idade a partir de 29 dias até 12 anos, 11 meses e 29 dias.

A unidade hospitalar contribui com a rede estadual de saúde na oferta de leitos por demandas espontâneas e referenciadas de urgências pediátricas, nas especialidades clínicas e cirúrgicas. O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destaca que o hospital possui atendimento qualificado e célere, a fim de garantir assistência humanizada ao público infantil.

“O Hospital da Criança é um equipamento extremamente importante na assistência pediátrica de Sergipe. Por isso, recentemente ampliamos a unidade visando aumentar a oferta e otimizar os fluxos. É uma determinação do governador oferecer aos nossos usuários assistência humanizada e com agilidade. Sem dúvidas, o HC é referência em Sergipe”, salientou o secretário.

De acordo com a superintendente do HC, Catharina Costa, a unidade se destaca como o único hospital exclusivamente pediátrico no estado de Sergipe. “Celebramos os três anos do Hospital da Criança e, durante esse período, o hospital tem sido um exemplo de excelência em atendimento, oferecendo cuidados de alta qualidade e humanizados, fundamentais para o bem-estar e recuperação dos pequenos pacientes e suas famílias”, enfatizou.

Catharina acrescentou que cada detalhe é pensado para acolher e tratar com dedicação, desde o atendimento médico especializado até o ambiente aconchegante. “Esses três anos representam um compromisso contínuo em garantir que nossas crianças tenham o cuidado que merecem, promovendo saúde com respeito, empatia e carinho”, completou.

Tendo como marca o atendimento acolhedor, o hospital realiza atividades lúdicas que promovem o bem-estar e contribuem para a recuperação dos pacientes. Para isso, mantém parcerias com outras entidades e voluntários, como o Projeto Palhaço de Propósito, musicalização e fantoches da Guarda Municipal de Aracaju, e a Cinoterapia, realizada com cães do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE).

Assistência

O Hospital atende demandas de urgência em pediatria geral, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia e cirurgia geral, gastropediatra, infectopediatra, cardiopediatra e anestesistas. Além disso, com o intuito de proporcionar aos pequenos usuários um ambiente confortável e lúdico, o HC tem uma estrutura física totalmente voltada ao público, com brinquedoteca equipada, que funciona diariamente.

O Hospital da Criança disponibiliza um total de 31 leitos de internamento, 8 leitos no eixo crítico e 2 de estabilização. Além de mais 18 pontos de observação no pronto-socorro. Ao todo, são cerca de 826 profissionais da saúde e área administrativa que formam uma equipe multiprofissional assistencial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, biomédicos, técnicos de laboratório e outros.

Agilidade

Com o objetivo de gerar fluxo nos atendimentos e consequentemente mais agilidade, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou a implantação de prontuário eletrônico nas unidades da rede estadual de saúde. No Hospital da Criança, o sistema começou a ser implantado no mês de outubro.

De acordo com o analista de processos do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da SES, Márcio Melo, a intenção é informatizar o processo e a utilização do prontuário eletrônico. “Trata-se de um sistema que vai eliminar boa parte da papelada, porque ele mantém todo o histórico do paciente, entre dados, atendimentos médicos e prescrições, armazenados em todas as unidades que tiverem esse sistema de prontuário. Com isso, melhora a eficiência, segurança e qualidade do atendimento, trazendo benefícios tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde”, explicou.

ASN – Foto: Flávia Pacheco