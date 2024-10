HOSPITAL DA CRIANÇA REGISTRA AUMENTO NO NÚMERO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS; NO ÚLTIMO MÊS REALIZOU 57

O Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), é referência no atendimento do trauma ortopédico infantil aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe. Na unidade hospitalar, há uma média de 31 cirurgias ortopédicas realizadas mensalmente, e no último mês, o hospital quase dobrou esse número.

“Fechamos o mês de setembro com 57 cirurgias ortopédicas. Esse é o maior número desde a abertura do hospital, em 2021”, revelou a referência técnica em Ortopedia, Felipe Medeiros.

Todas as cirurgias de urgência e emergência são realizadas de imediato pela equipe plantonista. Já as fraturas fechadas, de acordo com o ortopedista do hospital, são encaminhadas para realização pela equipe especializada de Ortopedia Pediátrica de forma programada. “O tempo máximo de espera para realização desses procedimentos são de 48 a 72 horas”, disse o médico.

O número de cirurgias ortopédicas só tende a aumentar, como indica Felipe Medeiros. “Os números tendem a aumentar cada vez mais, devido a uma melhor organização e consolidação do fluxo de encaminhamento desses pacientes pediátricos, para tratamento especializado no serviço de referência”, frisou.

As cirurgias realizadas no Hospital da Criança são relacionadas à Traumatologia Infantil. “As urgências são as fraturas expostas, fraturas do cotovelo (supracondilianas) e as infecções (artrites sépticas). Já as cirurgias programadas são as fraturas fechadas do fêmur, antebraço, ombro, tornozelo, lesões na mão, epifisiólise, dentre outras”, especificou Medeiros.

Após o procedimento cirúrgico, a criança operada tem acompanhamento no Ambulatório de Retorno em todos os casos cirúrgicos. Já nos casos de pacientes com tratamento conservador (não cirúrgico), o acompanhamento segue até a completa reabilitação.

Orientação

A referência técnica em Ortopedia do HC ainda orienta aos pais e responsáveis que, caso as crianças sofram alguma lesão, deve-se imobilizar o membro fraturado na posição em que ele estiver após o acidente, pois isso reduz a dor e o inchaço e evita que a lesão aumente. “Após esses procedimentos iniciais, o recomendado é procurar imediatamente um hospital ou unidade de urgência mais próxima para atendimento médico”, alertou.

