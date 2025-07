“Hospital de Amor consolida Lagarto como novo polo de saúde no NE”, diz Sérgio Reis

O município de Lagarto caminha para se consolidar como um dos principais polos de saúde pública do Nordeste. O prefeito Sérgio Reis recebeu, nesta sexta-feira, 18, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para uma visita às instalações do Hospital de Amor Interestadual de Lagarto, oficializando a abertura dos novos serviços de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia no local. O ato foi marcado pela assinatura do termo que garantirá o aporte de recursos federais para manutenção da unidade. Com isso, o hospital passa a integrar a rede oncológica do SUS, com serviços de alta complexidade para a população de quatro estados.

A visita contou também com a presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, do vice-governador Zezinho Sobral, representando o governador Fábio Mitidieri, do senador Rogério Carvalho, do deputado federal Fábio Reis e do presidente da instituição mantenedora, Henrique Prata. Durante a inspeção, a comitiva percorreu os setores do hospital, conheceu os equipamentos de última geração e dialogou com os profissionais que já atuam na unidade.

Ao fazer a visita, ao lado do ministro e das demais autoridades, o prefeito Sérgio Reis destacou a dimensão histórica do projeto para a cidade. “Esse hospital é um verdadeiro presente para Lagarto, fruto da iniciativa do doutor Henrique, da nossa bancada federal, deputados e senadores, e, agora com o apoio do Governo Federal e do Governo do Estado. É um empreendimento que vai salvar vidas, com um modelo inovador de regulação que envolve quatro estados, sendo eles Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Serão mais de 100 cidades beneficiadas com atendimento de primeiro mundo, aqui na nossa cidade. Tudo isso foi construído com diálogo e parceria. O Ministério da Saúde fará o financiamento, a Prefeitura de Lagarto vai contratualizar os serviços e o Estado será responsável pela regulação”, afirmou.

Sérgio relembrou ainda o papel fundamental do deputado Fábio Reis na articulação do projeto do Hospital e reiterou que, somado aos novos investimentos que o município receberá do governo federal, a saúde de Lagarto alcançará um novo patamar de desenvolvimento.

“O deputado Fábio Reis foi fundamental para viabilizar o Hospital de Amor, atendendo ao pedido do doutor Henrique Prata e mobilizando a bancada federal. Hoje, como prefeito, celebro a parceria entre governo federal, estadual e municipal para que esse grande empreendimento funcione plenamente e transforme Lagarto em um polo de saúde. Além disso, recebemos ontem a notícia de que Lagarto foi contemplada, pelo presidente Lula, com recursos para a construção de uma Policlínica moderna e equipada. São ações que fortalecem a Saúde de Lagarto e que trarão mais dignidade para a nossa população”, frisou.

Durante a visita, o ministro Alexandre Padilha reforçou o papel estratégico da unidade e anunciou novos aportes federais para fortalecer os serviços. “Estamos transformando um sonho da população em realidade ao trazer um dos maiores hospitais de câncer do mundo para Lagarto. Profissionais de Barretos e de Sergipe já estão atuando, e os atendimentos começaram com pacientes que esperavam há anos por diagnóstico e tratamento. Essa é uma das ações do ‘Agora Tem Especialistas’, que busca ampliar o acesso a tratamentos especializados”, destacou.

Da mesma forma, o ministro Márcio Macedo destacou a relevância da iniciativa dentro das ações do Governo Federal para melhorar o acesso à saúde especializada. “O presidente Lula está totalmente comprometido em resolver os problemas da saúde no Brasil. Ele entende que a maior dificuldade enfrentada pela população é o acesso a especialistas. O primeiro atendimento, com clínico geral, geralmente ocorre bem, o desafio surge quando é necessário realizar exames ou ter acesso a um especialista. Por isso, ele decidiu enfrentar essa realidade com firmeza, estabelecendo parcerias com os governos estaduais e com as prefeituras, para garantir que o povo seja atendido com dignidade”, afirmou.

Gestão compartilhada

A unidade será certificada como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia e atenderá mais de 2,9 milhões de pessoas dos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco. O hospital já está em funcionamento, com serviços de quimioterapia, exames de imagem, diagnóstico e ambulatório. A estrutura conta com centro cirúrgico, área de radioterapia e braquiterapia, leitos clínicos e equipe multiprofissional especializada.

O vice-governador Zezinho Sobral destacou o papel do hospital como motor de desenvolvimento regional. “O Hospital de Amor marca um avanço importante para Lagarto e toda a região. O município já conta com o campus da saúde, com o hospital regional, doado pelo Estado para viabilizar a universidade e, agora, se consolida como um polo de atendimento oncológico. Teremos um comitê intersetorial com Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco para acolher pacientes desses estados. Além disso, a unidade vai fortalecer a formação de profissionais, transformando o campus universitário em uma referência na área. Tudo isso representa desenvolvimento, tecnologia e melhoria para a população”, afirmou.

Idealizador do projeto, Henrique Prata lembrou que o trabalho de prevenção já acontece na região, com impacto direto nos indicadores de câncer avançado. “A prevenção está presente, com ações de busca ativa que já reduziram os casos de câncer avançado na região, especialmente de mama e colo do útero. Esse trabalho nasceu de uma história familiar, com minha bisavó fundando o primeiro hospital do interior em 1919. Hoje, com unidades móveis e acesso a exames, oferecemos prevenção de forma mais ampla. Este centro agora integra todos esses esforços e ganhou vida com um contrato inicial. A previsão de inauguração oficial depende da agenda do presidente Lula, mas estamos prontos para fazer o hospital funcionar”, ressaltou.

Somação de esforços

O deputado federal Fábio Reis, que coordenou a bancada sergipana no Congresso Nacional em favor da obra, ressaltou a mobilização feita ainda nas fases iniciais do projeto. Segundo ele, o Hospital de Amor é resultado da articulação conjunta e do comprometimento de diversas lideranças políticas. “Hoje o Hospital de Amor começa de fato a funcionar. É fruto do trabalho de várias mãos, inclusive do nosso mandato. Quando fui procurado por Henrique Prata, mobilizei toda a bancada para mostrar esse projeto, que se tornou uma grande realidade. Toda a bancada teve a oportunidade de ajudar com mais de R$ 150 milhões, até o momento. Agradecemos também ao Governo do Estado e à Prefeitura de Lagarto. Agora é cuidar das pessoas, salvar vidas, fazer com muito amor. Fico muito feliz em dar essa contribuição e seguiremos ajudando”, salientou.

O senador Rogério Carvalho reforçou a importância da união de esforços e destacou que Lagarto inaugurou um novo modelo de assistência hospitalar no Brasil. “Foi uma soma de forças. A bancada foi essencial, mas tudo começou com o desejo do Henrique Prata, que é descendente de lagartenses. Depois veio o apoio do Ministério da Saúde e do presidente Lula, que garantiu o financiamento. Em Lagarto, estamos inaugurando uma nova modalidade hospitalar no Brasil, um hospital interestadual, que já nasce com financiamento federal próprio para atender quatro estados. É uma inovação que vai se reproduzir pelo país. Estamos falando de uma estrutura com padrão internacional, pensada para garantir qualidade e dignidade ao povo do Nordeste. Com isso, Lagarto está se consolidando como um dos grandes polos de saúde do Brasil, sendo referência para as regiões Norte e Nordeste”, ratificou.

Projeção nacional

Com a implantação do Hospital de Amor, Lagarto reforça seu papel estratégico no mapa da saúde brasileira. A unidade atenderá gratuitamente mais de 2 mil cirurgias oncológicas por ano, além de 17 mil sessões de quimioterapia e 1.200 de radioterapia, promovendo cuidado integral e humanizado. O modelo inovador de gestão, com recursos diretos do Ministério da Saúde e operacionalização, por meio do município, garante agilidade, transparência e eficiência.

