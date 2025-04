Hospital Nossa Senhora da Conceição recebe benção pascal, em Lagarto

A ação reforça o compromisso do hospital com a humanização e o cuidado integral aos pacientes

O Hospital Nossa Senhora da Conceição teve um momento especial na manhã desta quarta-feira, 23, com a visita do padre Paulo Ceza, vigário paroquial da tricentenária Paróquia Nossa Senhora da Piedade, do município de Lagarto. A ação reforçou o compromisso da unidade com o cuidado integral, ofertando acolhimento espiritual aos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde.

A visita passou por diversos setores do hospital, com destaque para o setor de hemodiálise, onde o padre levou palavras de fé, esperança e bênçãos aos enfermos. O gesto foi recebido com emoção, proporcionando um momento de conforto e reflexão para todos os presentes.

Ao promover esse encontro, o Hospital Nossa Senhora da Conceição reafirma a importância da humanização no ambiente hospitalar, especialmente em datas significativas como a Páscoa. A presença do padre Paulo Ceza contribuiu para fortalecer os vínculos entre a unidade de saúde e a comunidade, valorizando a vida em todas as suas dimensões.

Ascom – HNSC