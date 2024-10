HOSPITAL REGIONAL DE ESTÂNCIA RECEBE INVESTIMENTO DE MAIS DE R$ 1 MILHÃO EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Para fortalecer a Região de Saúde de Estância, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) investiu R$ 1.301.003,4, nos últimos meses, em equipamentos e mobiliário do Hospital Regional Dr. Jessé de Andrade Fontes. Itens como arco cirúrgico, cardioversor, eletrocardiógrafo, monitor multiparamétrico, CPAP automático (pressão positiva contínua em vias aéreas), oxímetro de mesa e mobiliário otimizam os serviços da unidade hospitalar e garantem conforto aos pacientes.

Nesta segunda-feira, 28, o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, visitou o Hospital Regional de Estância, a fim de verificar o fluxo hospitalar, otimizações realizadas, bem como a reestruturação da atenção pediátrica da unidade, que está em processo de finalização. “Estamos colocando em prática a determinação do governador em fortalecer os nossos hospitais regionais que, sem dúvidas, têm excelentes produtividades. Além disso, as adequações da pediatria estão em fase final. Essa atenção também vem sendo empregada aos demais hospitais regionais”, destacou o secretário.

Situada no sul sergipano, a unidade hospitalar atende os pacientes da Região de Saúde de Estância, que além do próprio município, é formada por Arauá, Boquim, Cristinápolis, Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, Santa Luzia do Itanhy, Tomar do Geru, Umbaúba e regiões circunvizinhas. O Hospital Regional de Estância tem à disposição uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, entre outros.

A unidade conta com 135 leitos hospitalares. No segundo quadrimestre de 2024, o hospital realizou 28.196 atendimentos na clínica médica; 5.060 em cirurgia geral; 8.392 em pediatria e 6.674 na ortopedia. Além disso, o hospital também contabilizou 6.367 tomografias neste ano.

A superintendente do HRE, Rose Gleide Santos Pinto, ressaltou que os serviços foram fortalecidos. “Oferecemos uma cartela de serviços satisfatória para os nossos pacientes. Temos clínica médica, internamento pediátrico, cirúrgico e clínico, além de sala de estabilização e UTI. Em relação às especialidades, a unidade conta com clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, pediatria, entre outras especialidades da equipe multidisciplinar. Em cerca de dois anos, o hospital recebeu vários equipamentos, a exemplo do arco cirúrgico, que chegou essa semana. Nosso objetivo é cada vez mais assistir os nossos pacientes da melhor forma”, reforçou.

Foto: Ascom SES